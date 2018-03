Sampaoli boccia Icardi | bookie chiudono giocate su convocazioni mondiali

calcioweb.eu

: Salvate Paulo Dybala! Il ct lo boccia, la Juve e i social lo coccolano - CalcioNews24 : Salvate Paulo Dybala! Il ct lo boccia, la Juve e i social lo coccolano - Teresio_Boccia : @maurosalza Secondo Sampaoli -

(Di sabato 24 marzo 2018) Ha segnato 22 volte nelle ventisei presenze tra campionato e Coppa Italia, e nell’ultima partita ha messo a segno quattro gol contro la Sampdoria. Mauro, però, non convince ancora Jorge: il tecnico dell’Argentina non è soddisfatto dell’intesta tra l’attaccante dell’Inter e i compagni di nazionale e per questo non è affatto certa la sua convocazione per il Mondiale. Una perplessità pesante, come si legge su Agipronews, che ha stravolto anche le previsioni di bookmaker e scommettitori, fino a ieri ottimisti sulla partecipazione di Maurito a Russia 2018: su Sisal Matchpoint oltre il 95% delleera andato sul ‘sì’ nella scommessa sulla convocazione, ma dopo le parole dila percentuale è precipitata al 65%. Stravolta anche la quota, passata da 1,95 a 3,00, mentre l’offerta per il ‘no’ è scesa a 1,30, ...