Salvò automobilista | premiato vigile Riuscì a tirare fuori conducente da auto in fiamme

(Di sabato 24 marzo 2018) Teramo - Portò in salvo unrimasto bloccato all'interno dell'indopo un incidente stradale: per questo Federico Pelusi,del Fuoco in forza al distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è statocon una targa che ricorda il suo gesto nel corso di una cerimonia presso il municipio di Pineto. Nella notte dello scorso primo gennaio, l', guidata dal giovane pinetese Mattia Di Nardo Di Maio, finivastrada prendendo fuoco: il giovane rimase bloccato all'interno dell'per i gravi traumi subiti e per le portiere bloccate. Fortunatamente, Federico Pelusi, pinetese anche lui, in quel momento di passaggio proprio sul luogo dell'incidente, libero dal servizio, si fermava e, senza alcuna esitazione, sfidava la situazione di grave pericolo, rompeva il lunotto posteriore dell', si introduceva ...