Salvini e Di Maio | passo dopo passo verso il governo

huffingtonpost

: Il murales apparso stamani nei pressi di Montecitorio. Un bacio tra il leader Cinquestelle Luigi Di Maio quello del… - TgLa7 : Il murales apparso stamani nei pressi di Montecitorio. Un bacio tra il leader Cinquestelle Luigi Di Maio quello del… - Corriere : Eccolo qui: il murales con l'immagine di Luigi di Maio e Matteo Salvini che si baciano spuntato questa notte in via… - MaxGramel : Si resta sorpresi dalla rapidità con cui il comune di Roma ha rimosso il murale del bacio tra Salvini e Di Maio. “… -

(Di sabato 24 marzo 2018) C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "".di un cammino che porta al. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per ilche verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato in scena il secondo round. Diconquista lo scranno più alto di Montecitorio, con i voti di Berlusconi e senza doverlo riconoscere politicamente: senza un gesto, un incontro nemmeno una telefonata, addirittura negata quando il Cavaliere lo ha cercato e ha rifiutato la chiamata. E, questo è il passaggio chiave, è riuscito a costringere Berlusconi a cedere sul punto decisivo, proprio come fa un capo della coalizione ...