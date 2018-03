Salvini e Bannon | tutta la storia

agi

(Di sabato 24 marzo 2018) La mattina dell’8 marzo 2018, il giorno dell’incontro segreto con Steve Bannon, il segretario della Lega Matteosi è presentato al mercato di via Pietro Calvi, a Milano, per ringraziare gli elettori del trionfo elettorale del 4 marzo. Aveva con sé una decina di volantini con il suo mezzobusto sorridente, l’indice della mano destra puntato verso chi guarda in segno di amicizia e in alto la scritta cubitale “grazie”. Aveva una giacca a vento di una nota marca di abbigliamento da sci, di un arancione sparato piena di marchi. Impossibile non notarlo. Ha fatto molti selfie, qualcuno come al solito lo ha insultato senza scalfirne l’ottimo umore, ha mandato un ciaone al calciatore Balotelli che si era detto indignato per il successo della Lega, ha giurato di andare d’amore e d’accordo con Berlusconi e ha fatto gli auguri ...