Salvini | centrodestra compatto | Parlamento ora può lavorare

Salvini : centrodestra compatto - al lavoro : 13.41 "Ora possiamo lavorare". Così il leader della Lega, Salvini, che si dice "felice, emozionato e orgoglioso della compattezza del centrodestra". "Quella di oggi non è la vittoria di nessuno,è la vittoria degli italianiafferma-perchè con queste due presidenze tutti gli italiani saranno rappresentati". E conclude: "Del governo ne riparleremo più avanti ma si può ripartire dalla prima coalizione che è quella del centrodestra".

Camera e Senato, Elezione dei presidenti in diretta streaming video live: Romani o Bernini, il futuro del Centrodestra passa dal voto di oggi. Lite Berlusconi-Salvini, M5s e Pd "attendono".

Centrodestra - il vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...

L'opa di Salvini : un centrodestra partito unico a guida leghista : Quello di Salvini non è semplicemente un atto ostile nei confronti di Forza Italia: è una vera e propria Opa. Quale che sia l'esito finale sui candidati, il risultato sarà sempre lo stesso: la ...

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - la bomba di Dagospia : la donna che può salvare il centrodestra - e Di Maio - : A tardissima sera, la bomba di Dagospia : c'è una donna che salverà l'alleanza tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Dopo 'l'atto ostile' del leghista che ha candidato alla presidenza del Senato ...

SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI "così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio

Silvio Berlusconi - il drammatico comunicato : 'Salvini - atto ostile'. La Bernini distrugge il centrodestra : 'Un atto di ostilità a freddo che rompe il centrodestra'. È durissima la nota ufficiale di Silvio Berlusconi che dice no alla candidatura da parte di Matteo Salvini e della Lega di Anna Maria Bernini ,...

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

M5s : summit leader per Presidenti - solo Salvini per centrodestra : Roma, 23 mar. , askanews, Dopo l'incontro a vuoto di ieri sera di tutti i capigruppo parlamentari sulle nuove presidenze delle Camere il MoVimento Cinque Stelle è pronto a promuovere un secondo ...

Presidenze - nulla di fatto. M5S non parla con Berlusconi : 'Leader centrodestra è Salvini' : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani come candidato al ...

Presidenze - niente di fatto da riunione capigruppo. M5S non parla con Berlusconi 'Leader centrodestra è Salvini' : ROMA - È durato poco più di un'ora, fino alle 9,30 dopo essere iniziato verso le 20,10, il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel ...

Presidenze - nulla di fatto. M5S non parla con Berlusconi : "Leader centrodestra è Salvini" : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani...

Camere - Salvini : “Non faccio nomi - ma è ovvio che alla coalizione di centrodestra spetti una delle due cariche” : “Non faccio nomi, ma che una Camera vada al centrodestra è ovvio”. Così Matteo Salvini dopo la riunione con i deputati della Lega, in merito allo stallo sulle presidenze e al veto del M5s su Paolo Romani. Il segretario della Lega non ha però risposto a chi gli chiedeva se il capogruppo forzista al Senato Paolo Romani resta o meno in campo, aprendo al dialogo con gli altri partiti: “Tutti possono discutere”. L'articolo ...