Salto femminile | Coppa del Mondo 2018 | Sara Takanashi torna alla vittoria a Oberstdorf!

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Michelle Gisin in testa! Coppa ancora a Tina Weirather. Sofia Goggia all’asSalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby scatenata a Oslo - indietro le italiane : Maren Lundby si conferma la stella assoluta del Salto con gli sci femminile e si impone anche sul trampolino HS134 di Oslo. Il fenomeno norvegese ha trionfato di fronte al proprio pubblico, ha vinto la nona tappa in stagione e ha ulteriormente ribadito la propria supremazia in Coppa del Mondo. La Campionessa Olimpica, che aveva già alzato al cielo la Sfera di Cristallo, si è imposta con un netto 262.7 e ha letteralmente demolito la concorrenza: ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby si prende la rivincita a Rasnov - 17esima Lara Malsiner : A Rasnov, in Romania, la norvegese Maren Lundby si prende la rivincita nella gara odierna rispetto alla tedesca Katharina Althaus, vittoriosa ieri, aggiudicandosi la prova con il punteggio di 257.8. Una prova senza macchia per la scandinava che riprende il suo dominio in Coppa del Mondo, dopo aver monopolizzato la scena in lungo ed in largo ed essersi portata a casa anche il titolo olimpico di PyeongChang. Althaus che, dunque, deve accontentarsi ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Katharina Althaus si impone davanti a Maren Lundby a Rasnov. 21esima posizione per Lara Malsiner : A Rasnov, in Romania, sul trampolino HS97 si è disputata la gara di Salto femminile, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018. E’ stata la tedesca Katharina Althaus ad imporsi con il punteggio di 118.6, eseguendo un Salto di pregevole fattura e precedendo di appena 3 decimi di punto la norvegese, dominatrice della stagione, Maren Lundby (118.3) nonché campionessa olimpica in carica a PyeongChang. Una prestazione molto convincente della ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : assegnati i primi titoli iridati. Nel Salto in alto femminile ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Salto femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Maren Lundby vince per distacco davanti a Katharina Althaus e Sara Takanashi : Seconda medaglia d’oro per la Norvegia in questa rassegna olimpica. A conquistarla è la 23enne Maren Lundby nel Salto femminile, al termine di una gara che la vedeva come protagonista annunciata e che ha visto, infatti, un dominio pressoché incontrastato della scandinava. Lundby, dall’alto della sua leadership in Coppa del Mondo, non ha tradito le attese, piazzando due salti da 125.4 e 139.2 punti, risultando nettamente la migliore ...

LIVE Salto con gli sci femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : le sorelle Malsiner per la top10. Duello Lundby-Althaus-Takanashi per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Salto con gli sci femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è in programma la prova dal trampolino piccolo: si assegnano le prime medaglie anche per le ragazze. L’Italia si affida in particolar modo alle sorelle Lara e Manuela Malsiner mentre per le medaglie si infiammerà il Duello tra la favorita Lundby e la Takanashi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Salto con gli sci ...

Salto femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte a caccia di Maren Lundby - Lara Malsiner sogna la top ten : Domani, lunedì 12 febbraio, si terrà la finale del Salto femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara prenderà il via alle 13.50 e si disputerà sul trampolino HS109: davanti a tutte sembra esserci la dominatrice della stagione, cioè la norvegese Maren Lundby. La ventitreenne scandinava è l’autentica dominatrice della stagione di Coppa del Mondo e i dodici successi ottenuti in carriera non possono che essere un grande ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Manuela e Lara Malsiner le migliori carte dell’Italia nella gara femminile : nella giornata di ieri sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia si sono disputati i primi salti di allenamento della gara di Salto con gli sci femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno quattro le italiane impegnate in gara, con ambizioni diverse. Almeno sulla carta, le migliori speranze di ottenere un risultato di prestigio sono riposte sulle sorelle Manuela e Lara Malsiner. La prima, più esperta a ...

Salto femminile - Lara e Manuela Malsiner : “Gestire la tensione sarà un punto chiave. La medaglia? Sarebbe un sogno - magari a Pechino 2022” : ESCLUSIVA OA SPORT – Sorelle olimpiche, sorelle d’Italia, sorelle con in comune la passione per il Salto con gli sci. Manuela (classe 1997) e Lara (classe 2000) saranno le rappresentanti azzurre nel Salto femminile. Per entrambe, quelli di PyeongChang 2018 saranno i primi Giochi Olimpici, un’occasione per accumulare esperienza e assaggiare l’atmosfera a cinque cerchi e debuttare in una gara che, rispetto a quelle di Coppa ...

Salto femminile - Mondiali Juniores 2018 : Lara Malsiner quinta - titolo per Nika Kriznar : Con la prova femminile di oggi si sono concluse le gare individuali del Mondiali Juniores di Salto con gli sci 2018, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Sull’HS 106 della località elvetica, doppietta slovena, che si conferma tra le nazioni leader dell’intero movimento in rosa. Il successo è andato a Nika Kriznar, che ha stabilito il miglior punteggio nella prima serie per poi andare ad incrementare il proprio margine ...