Sabato di passione per la Diatec | se batte Verona è semifinale

volley.sportrentino

: Sabato scorso vi abbiamo lasciati così... con un freestyle lento pieno di passione ??… - LandoLucrezia : Sabato scorso vi abbiamo lasciati così... con un freestyle lento pieno di passione ??… - EmilioGargiulo : RT @ChiaraCiv: Come coloriamo questo sabato? ?????? Di rosso fuoco come la passione? Di giallo come il sole e la luce delle giornate primave… - ChiaraCiv : Come coloriamo questo sabato? ?????? Di rosso fuoco come la passione? Di giallo come il sole e la luce delle giornat… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Prevista come sempre la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle 18 per voce di Stefano Piffer. Tutte le frequenze per ascoltare il network ...