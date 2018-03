Russia-Arabia Saudita partita inaugurale Mondiali 2018 | data | orario e dove vederla in tv

Petrolio - nel 2019 gli Usa ne produrranno più di Arabia Saudita e Russia : La quotazione del Petrolio ha superato i 63 dollari al barile, il picco massimo dalla fine del 2014 alla borsa di New York. Come si spiega questo dato? A incidere è il rapporto mensile elaborato dall’Energy information administration (Eia) americana, che stima un sensibile aumento dei consumi di greggio e altri carburanti liquidi: + 2,4% al giorno per il 2018 e +2% nel 2019. Questo nonostante una domanda che è stata piatta negli ultimi ...