Rottura al Senato Salvini brucia Romani e lancia la Bernini L' ira di Fi | «Atto ostile» Il

Presidenza del Senato - Rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. Per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Senato - Salvini lancia Bernini. Ecco il racconto per immagini della Rottura con Forza Italia : Telefonate che si susseguono: prima Calderoli e poi Matteo Salvini , con i due che poi dialogano a lungo nell’Aula del Senato . Il leader della Lega sembra spazientito, mentre il Senato re Candiani parla a lungo con esponenti del M5S. Questo accade prima delle ore 18, quando Matteo Salvini decide di scendere nella sala stampa di Palazzo Madama per annunciare: “Abbiamo votato Bernini”. Nell’Aula del Senato a quel punto si ...

Senato - Salvini è nervoso e sbotta davanti ai cronisti : “Che Rottura di coglioni” : Nervosismo per Matteo Salvini, che è tornato in Senato per la seconda votazione per l’elezione del nuovo presidente. Il leader della Lega, entrando a Palazzo Madama, ha sbottato con i giornalisti che lo incalzavano di domande: “Ma si può andare a lavorare senza rotture di coglioni?” L'articolo Senato, Salvini è nervoso e sbotta davanti ai cronisti: “Che rottura di coglioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.