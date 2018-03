Roma | sospiro di sollievo | niente di grave per Ünder Il turco resta in Nazionale

sport.sky

: #Roma, sospiro di sollievo per #Under: il turco resta in Nazionale - calciomercatoit : #Roma, sospiro di sollievo per #Under: il turco resta in Nazionale - calcio24mercato : Roma, sospiro di sollievo: nulla di grave per Under - SilviaaOrtolani : RT @romatristezza: Grazie a @AndreaCoiaM5S @AdrianoMeloni e @virginiaraggi i mutandari possono tirare un sospiro di sollievo e dormire sonn… -

(Di sabato 24 marzo 2018) La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la, alla fine non si rivelato così. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...