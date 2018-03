Roma | i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello | Giorgia | Alex Britti

Matteo Renzi - esordio al Senato/ "Sto zitto per due anni" : stallo su nomina Romani - "io non so nulla…" : Matteo Renzi, debuttante al Senato: 'ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?'. Ex segretario Pd 'trama' con Berlusconi, tra Romani e...

Matteo Renzi, debuttante all'esordio al Senato: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi, «stallo Romani? Non so nulla»(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Sabrin - ragazzina di 14 anni scomparsa a Roma : Sabrin ha 14 anni ed è scomparsa da Roma. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 28 febbraio: ospite di una casa famiglia in zona Corso Trieste, quel giorno è uscita dalla struttura...

Roma - Franco Menichelli visita la Federazione. Tecchi : 'Orgoglio dei nostri 150 anni!' : Tecchi, con i suoi trascorsi nel mondo del volley, ha fatto da ponte tra due personalità così importanti che, in maniera diversa, avranno un ruolo centrale nell'ambito della celebrazione dei 150 anni ...

Maltempo - frane e dissesti in Emilia Romagna : da febbraio 115 milioni di danni : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. Richiesta formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni, Province, Servizi tecnici regionali, Consorzi di ...

Roma - il Faraone dopo 28 anni sfata il 'Tabù Voeller' : Vi ricordate Rudi Voeller? Domanda stupida, ce ne rendiamo conto. Allora, proviamo in un'altra maniera: vi ricordate tutti i gol del Tedesco che vola? Qui la faccenda, è evidente, si fa un pochino più ...

Senato - Di Maio boccia Romani : "E' pregiudicato". Il forzista : "Pretestuoso - vi spiego io come andò con mia figlia di 12 anni" : "Rispettiamo l'impegno affinché Salvini sia il premier incaricato. Però tutti noi abbiamo contribuito a questo risultato ed è quindi giusto che tutti vengano trattati con pari dignità. Il tentativo di ...

Morto Stefano Pellegrini ex attaccante della Roma degli anni 70' : È Morto Stefano Pellegrini, l'ex attaccante della Roma degli anni '70. Aveva 65 anni. Nato a Roma nel 1953, ricorda iul club giallorosso sul suo sito, Pellegrini era approdato nel settore giovanile ...

A Roma arriva la Formula E - Raggi : 'Grande evento - 60 milioni in tre anni' : Tanto sport oltre alla corsa delle auto elettriche in uno dei circuiti di Formula E più tecnici al mondo: longboard , la versione maxi dello skate e una competizione podistica organizzata con la ...

Londra - Romana di 18 anni uccisa da baby-gang : i genitori accusano polizia e ospedale : Calci, pugni, in dieci contro una fino a ridurla in fin di vita. Una baby gang composta da ragazze inglesi di origine africana e lei, Mariam Moustafa, in compagnia di un amico, Pablo, che ha potuto ...

Giovanni Mauro guarda a Roma : '2° seggio Fi ancora in discussione' : Duccio Gennaro 'Sono in attesa dell'esito del ricorso presentato dal partito per l'assegnazione del seggio nel collegio di Ragusa a Forza Italia. La questione assessorato è senza alcun fondamento'. ...

Roma - rogo in un appartamento alla Camilluccia : muore una donna di 52 anni : Una donna di 52 anni, italiana è morta venerdì pomeriggio nell'incendio che si è sviluppato nell'appartamento in cui abitava. Il rogo intorno alle 17,30 in una palazzina di 4 paini di via di ...

Sette anni di guerra in Siria e una speranza a Roma : Il conflitto Siriano è entrato ieri nel suo ottavo anno. In questo desolante contesto, un gruppo di rifugiati cerca di fare qualcosa per rimboccarsi le maniche e ottenere indipendenza economica, oltre a cercare di mandare dei soldi in Siria; lo fanno cucinando cibi Siriani a Roma. Hummustown aiuta i rifugiati Siriani a Roma a ottenere l’indipendenza economica offrendo loro un lavoro dignitoso: cucinare, confezionare e consegnare cibo ...