Roma | contatto con Raiola per Kluivert | c' è un ostacolo

Calciomercato - Chelsea-Roma : nuovo contatto per Dzeko e Emerson : Mirino ben puntato ed obiettivi individuati, il Chelsea fa sul serio e vira con decisione su Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. La società inglese ha scelto i due profili per rinforzare la rosa a ...

Contatto Chelsea-Roma : per Emerson e Dzeko sono 50 mln più bonus. La chiusura possibile già in giornata : L'agente del bosniaco atteso a Londra per trovare l'accordo con i Blues. Intanto le due società limano i dettagli

Dalla Bosnia : 'Dzeko vuol restare alla Roma - nessun contatto con il Chelsea' : Roma - Secondo quanto riporta il giornalista Bosniaco Haris Mrkonja della tv N1 Sarajevo, l'agente di Edin Dzeko avrebbe negato qualsiasi contatto tra il giocatore e il Chelsea pur ammettendo l'...

Baby gang - due fermati a Roma. A Potenza individuati in quattro : nel raid si tenevano in contatto con ricetrasmittenti : Sono stati individuati a Roma gli altri due membri della Baby gang che a Capodanno aveva aggredito, a calci e pugni e rapinando dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in Piazza Santa Maria Ausiliatrice. I due erano riusciti a fuggire mentre gli altri complici, tre italiani e tre stranieri, tutti con precedenti, erano stati fermati e sottoposti a provvedimento restrittivo. A Potenza, invece, sono stati fermati dai carabinieri ...