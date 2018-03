Roberto Fico | ecco chi è lo storico grillino

Chi è Roberto Fico - candidato M5s alla presidenza della Camera : Roberto Fico , classe 1974, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera . Nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Trieste con ...

Chi è Roberto Fico - il nuovo presidente della Camera : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera . Fa parte dell'ala ortodossa del Movimento, quella che non ammette alleanze con gli altri partiti. Del M5S è uno dei fondatori. Il candidato pentastellato ha ottenuto l'ok da parte del centrodestra.Continua a leggere

C’è l’accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una notte di trattative, ci sono i nomi: l’azzurra Maria Elisabetta Alberta Casellati è il candidato alla presidenza del Senato indicato dal centrodestra. Il candidato alla Camera , invece, è il pentastellato Roberto Fico . La notizia arriva, in una nota, al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fico è stato indicato dal M5S, dopo che il centrodestra aveva posto il veto su Riccardo Fraccaro. Luigi ...

Fratoianni (LeU) : “Riconosco qualità di Roberto Fico - noi mai al governo con la destra” : Nicola Fratoianni, intervistato da Fanpage.it, spiega che Liberi e Uguali è aperta al dialogo con tutti per le presidenze delle Camere ma chiede figure di garanzia che puntino sulla centralità del Parlamento. Nessuna preclusione a esponenti del centrodestra, ma allo stesso tempo assicura che LeU "non appoggerà mai governi con la destra al suo interno". E non risparmia un apprezzamento su Roberto Fico: "Riconosco le sue qualità".Continua a leggere