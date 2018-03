Roberto Cavalli guest al Pitti Uomo per la prima collezione di Surridge

CHIARA FERRAGNI VS Roberto CAVALLI/ Lui si scusa della gaffe - lei non perdona e usa una follower per dirgli... : Continua il botta e risposta tra CHIARA FERRAGNI e ROBERTO CAVALLI dopo le inaspettate esternazioni dello stilista. Le scuse bastano per rimediare all'errore?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:48:00 GMT)