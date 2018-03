Roberto Battiston | presidente dell' Agenzia spaziale italiana | ' Tiangong? Niente allarmi

Perugia : tanti giovani - in Aula Magna - per Samantha Cristoforetti e Roberto Battiston ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017/... : La prolusione è stata tenuta dal professore Francesco Federico Mancini e ha avuto per tema tema "I cieli dell'arte: dall'antichità agli albori della nuova scienza". E' stato poi il professor ...

"Il futuro di Hawking deve ancora arrivare". Intervista a Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana : Stephen Hawking era un "caso della nostra specie in cui si amplificarono fragilità e grandezza". Per il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, il fisico Roberto Battiston, Hawking non ebbe mai il Nobel perché le sue teorie "hanno bisogno di strumenti ancora in realizzazione". Il futuro del celebre astrofisico "deve ancora arrivare".presidente Battiston, ha mai incontrato Hawking?L'ho incontrato a Ginevra, al Cern. Aveva fatto ...