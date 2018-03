Rio | Italia 1 Film d' animazione diretto da Carlos Saldanha | info streaming e trama

Antartide : cercasi medico per la base italiana “Concordia” nel peRiodo novembre 2018–novembre 2019 : Il portale della Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha pubblicato un avviso urgente di reperimento di “un medico, chirurgo generale o anestesista o comunque qualificato nell’area dell’emergenza per le attività che si svolgeranno presso la Stazione ‘Concordia‘ da novembre 2018 al novembre 2019“. “Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal ...

Inghilterra-Italia - amichevole Wembley 2018 : oraRio d'inizio e come vederla in tv. Il programma e la data : Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Rai1 , ma il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso il portale web raiplay.it . programma E orario Martedì 27 marzo Wembley, ...

Inghilterra-Italia - prossima amichevole degli azzurri : quando si gioca? Programma - oraRio e tv : Dopo il big match contro l’Argentina, l’Italia tornerà in campo martedì 27 marzo per affrontare l’Inghilterra in un’altra amichevole di lusso. Gli azzurri, reduci dalla super sfida contro Messi e compagni, se la dovranno vedere contro i maestri al mitico Stadio Wembley di Londra: in uno degli impianti simbolo del grande calcio internazionale, i ragazzi di Gigi Di Biagio cercheranno un colpaccio per rilanciarsi ...

90° anniversaRio della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord : oggi l’emissione di un francobollo celebrativo : Venerdì 23 marzo, è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo delle esplorazioni polari italiane, nel 90° anniversario della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord. Il francobollo, del valore di € 0,95, realizzato dalla bozzettista Isabella Castellana, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non ...

Igor - è il giorno delle risposte : pm italiani in Spagna per interrogare il killer di BudRio : Primo faccia a faccia tra i magistrati di Bologna e Norbert Feher, il criminale serbo accusato di aver ucciso in Italia e Spagna. Il procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Marco Forte, accompagnati da sette carabinieri che si sono occupati delle indagini, interrogheranno Igor nel carcere di Saragozza.Continua a leggere