Ricerca | mielofibrosi | rinnovato finanziamento all’ISS con 1 milione di euro

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Il Program Proiect sullaprimaria è statoper la terza volta dal National Cancer Institute per quasi venti milioni di dollari. Il Program Project include un progetto che sarà finanziato per 1di dollari per la sperimentazione preclinica della malattia su cui collabora da sempre l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Laprimaria, attualmente incurabile, è la più severa delle malattie mieloproliferative che colpisce il midollo osseo, a causa delle conseguenze che procura sul sistema di produzione dei componenti del sangue. Con il rinnovo del Program Project, costato finora più di 40 milioni di dollari, il National Cancer Institute intende proseguire un percorso diclinica che si prefigge lo scopo di tradurre risultati sperimentali di laboratorio in studi clinici sull’uomo. L’Istituto Superiore di Sanità continuerà ad avere nel nuovo ...