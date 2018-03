Renzi | Ha vinto unico schema possibile

Napolitano dà il via alla legislatura e massacra il Pd e Renzi : 'L'Italia vi ha condannato. L'autoesaltazione non ha convinto' : Ancora lui. Ancora Giorgio Napolitano , il presidente emerito al quale per ragioni anagrafiche è spettato il compito di presiedere la prima seduta del nuovo Senato, dando così il via alla legislatura. ...

Renzi : “Hanno vinto M5S e Centrodestra - vediamo ora se governeranno meglio di noi” : Alla vigilia della nuova legislatura, Matteo Renzi striglia i vincitori delle elezioni: "Hanno vinto loro, tocca a loro: il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito. Il Centrodestra è risultata la prima coalizione. Tocca a loro. Noi saremo seri e faremo un'opposizione intelligente. Ma tocca a loro. Tocca a loro fare proposte per le cariche istituzionali, tocca a loro fare il Governo, tocca a loro dare risposte agli italiani. Adesso ...

Pd - non piace ai Renziani il fronte del dialogo con M5s. Risposta a Veltroni : 'Governo a chi ha vinto' : Marcucci: 'Chi continua a sostenere l'apertura a un governo 5 Stelle, non ha a cuore il futuro del Pd ma la sua estinzione' le parole del fedelissimo dell'ex segretario -

Elezioni - Ravetto : “Berlusconi ha già vinto - impone la sua cultura. Renzi ne è figlio - lo stesso vale per Casalino” : Nuova polemica a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e Michela Marzano, filosofa ed ex deputata Pd (qui la prima parte). Ravetto continua la sua strenua difesa di Silvio Berlusconi: “Dobbiamo a lui l’introduzione del sistema bipolare in Italia, la semplificazione del sistema giuridico, il leaderismo, che può piacere o non piacere, ma che adesso praticano tutti, da Renzi a Di Maio. Al netto dei numeri e delle campagne ...

Pd - Matteo Renzi : 'Noi mai con Lega e M5S perchè sono estremisti. Giochi chi ha vinto' : I grillini sono un'esperienza politica radicalmente diversa da noi. Lo sono sui valori, sulla democrazia interna, sui vaccini, sull'Europa, sul concetto di lavoro e assistenzialismo, di giustizia e ...

Renzi detta la linea : "Nessuna stampella per Lega o M5s - governi chi ha vinto" : Oggi alle 15 in programma la direzione del Pd nella quale saranno formalizzate le dimissioni. Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ma si moltiplicano gli appelli dal centrodestra e da M5s per un appoggio a un governo.

Renzi : il mio ciclo si è chiuso. Non faremo da stampella a Lega o M5S - giochi chi ha vinto : Alle 15 è prevista la direzione del Pd che arriva in uno dei momenti più caotici dove il voto parla di un partito al di sotto del 20% con un segretario che si è dimesso ma che cerca di mettere i paletti sul futuro. La situazione è "complicata": il vicesegretario Maurizio Martina avrà il delicato compito, sin dal'appuntamento di oggi, di ricostruire la "collegialità necessaria"

Intervista a Matteo Renzi : «Noi mai con Lega e M5S - sono estremisti. Unità nazionale? Giochi chi ha vinto» : Il segretario dimissionario parla a poche ore dalla Direzione in cui saranno formalizzate le sue dimissioni: «Lascio, deciderà l’assemblea. Ho visto piaggeria e viltà. Se mi candiderò alle primarie? Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso»

Carlo Freccero : «Di Maio e Salvini? Hanno vinto con un'idea di Renzi» : Pensavamo di cambiare il mondo. Purtroppo i media Hanno cambiato noi». Top stories In che modo? Grazie al web non lavoriamo più su visioni, tipo quelle proposte dalla sinistra, ma su obiettivi ...

Carlo Freccero : «Di Maio e Salvini? Hanno vinto con un’idea di Renzi» : «Lega e Movimento 5 Stelle non Hanno vinto le elezioni». Come no, Carlo Freccero? «Hanno vinto un referendum, che loro stessi Hanno indetto su di loro». L’attacco è intrigante. Prosegua. «Di Maio e Salvini Hanno usato parole d’ordine precise, icastiche, perentorie. Matematiche. Hanno invitato gli elettori a votare su una, due proposte. Sì o no». Quasi un linguaggio binario, come quello dei computer. «Non è un caso. Pensavamo di ...

La dolce attesa di Luigi Di Maio. M5s convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà. Pd resta interlocutore privilegiato : Ridono Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. In una stanza al primo piano dell'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove da quarantott'ore non chiudono occhio, hanno sintonizzato il televisore su un canale all news. Dopo attese e rinvii, ecco materializzarsi sullo schermo Matteo Renzi. Lo ascoltano annunciare le (non) dimissioni, l'intenzione di rimanere in sella al Pd per garantire che un accordo con il Movimento 5 stelle non ...

Elezioni : Renzi - chi ha vinto non ha i numeri per governare : Roma, 5 mar.(AdnKronos) – “Oggi l’Italia ha una situazione politica in cui chi ha vinto politicamente le Elezioni non ha numeri per governare”. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd. L'articolo Elezioni: Renzi, chi ha vinto non ha i numeri per governare sembra essere il primo su Meteo Web.