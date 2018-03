Rendere l’acqua sotterranea visibile | accessibile e preziosa | il 26 marzo a Roma il

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Dal cosiddetto “oro blu” dipende la vita sul pianeta:è una risorsa indispensabile, per questo motivo è fondamentale preservarla e non sprecarla. Secondo l’Unicef, ogni giorno oltre 700 bambini muoiono per malattie legate ad acqua non pulita e a scarse condizioni igienico-sanitarie. E in occasione della Giornata mondiale del, celebrata il 22, un rapporto dell’Onu ha evidenziato come la carenza d’acqua potrebbe interessare circa 5 miliardi di persone entro il 2050. Sul tema della corretta pianificazione e gestione delle risorse idriche sotterranee, il 26dalle 14:30 alle 18:30 avrà luogo il 2° workshop nazionale KINDRA (Knowledge Inventory for Hydrogeological Research) dal titolo “” presso l’Aula Lucchesi del Dipartimento di Scienze della Terra all’Università di“La Sapienza” (Piazzale Aldo ...