Regno Unito | bufera su Panini | Per finire l' album 600 sterline

Panini - polemica nel Regno Unito : "Figurine troppo care - finire l'album costa 600 sterline" : LONDRA - 'Ce l'ho, ce l'ho, manca', spesso pronunciato come se non ci fosse nel mezzo una acca: era uno dei refrain dell'infanzia dei baby boomer. Ma collezionare e scambiare figurine di calciatori ...

Regno Unito - in chiesa l’offerta si fa con Apple Pay : In un mercato in cui crescono le app per i pagamenti mobile (l’ultima in ordine di tempo è Samsung Pay, appena sbarcata in Italia), la necessità di portarsi dietro il portafoglio è destinata a scomparire nel tempo. Addio contanti e carte di credito, basterà il telefono o lo smartwatch per pagare nei negozi, al ristorante o al supermercato. Uno scenario impensabile fino a pochi anni fa, ma che è diventato adesso una realtà concreta grazie ...

Fecondazione : cicli di eterologa raddoppiati in 1 anno - l’Italia ai livelli del Regno Unito : Le donne che utilizzano ovociti donati da altre per diventare madri sono drasticamente aumentate negli ultimi 10 anni in Inghilterra: se nel 2006 erano 1.912, nel 2016 risultano 3.924. Quasi un raddoppio, come emerge dalle stime dell’Autorità per la Fecondazione e l’embriologia umana (Hfea) del Regno Unito. Ma il nostro Paese sembra non essere da meno. Per fare un raffronto con l’Italia, dove questa pratica è peraltro ...

Regno Unito - vendite boom a febbraio : Crescono a ritmo sostenuto i consumi nel Regno Unito , spingendo una crescita delle vendite al dettaglio superiore alle attese del mercato. Secondo l'Office for National Statistics, nel mese di ...

Il Regno Unito chiederà agli altri paesi europei di espellere le spie russe dal loro territorio - dice il Guardian : Il governo britannico guidato dalla prima ministra Theresa May chiederà agli altri leader europei di espellere gli agenti d’intelligence russi dai loro paesi, ha scritto il Guardian. L’obiettivo è quello di smantellare la rete di spie russe in Europa, che The post Il Regno Unito chiederà agli altri paesi europei di espellere le spie russe dal loro territorio, dice il Guardian appeared first on Il Post.

Regno Unito : inflazione in calo. BoE verso possibile rialzo dei tassi solo a maggio - analisti - : Il rallentamento dell'inflazione in Gran Bretagna per il mese di febbraio, scesa al 2,7% su base annua e sotto le attese degli analisti che avevano previsto un rallentamento più contenuto a 2,8%, ha ...

Regno Unito - budget statale in deficit a febbraio : Teleborsa, - Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a febbraio. Il fabbisogno si è attestato infatti a 1,3 miliardi di sterline e si confronta con un surplus di 10,1 miliardi a ...

Regno Unito - il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975 : Teleborsa, - Nel mese di febbraio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 9.200 unità contro il calo di 1.600 unità del mese di gennaio ,...

Regno Unito - il tasso di disoccupazione aggiorna minimi storici dal 1975 : Nel mese di febbraio il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 9.200 unità contro il calo di 1.600 unità del mese di gennaio , rivisto da -...

Regno Unito : scandalo Facebook - sospeso direttore generale di Cambridge Analytica : Washington, 20 mar 21:02 - , Agenzia Nova, - Cambridge Analytica " la società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook - ha sospeso con effetto immediato il direttore generale, Alexander Nix, e sta avviando un'indagine indipendente per determinare se l'azienda abbia effettuato ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Teleborsa, - Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'...

Regno Unito - prezzi alla produzione giù a febbraio : Teleborsa, - Decelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di febbraio , risultando inferiore alle aspettative. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica , ONS, , l'indice dei prezzi alla ...

Regno Unito - battuta d'arresto per l'inflazione a febbraio : Teleborsa, - Frena più delle attese l'inflazione nel Regno Unito . Secondo l'Office for National Statistics , ONS, , nel mese di febbraio l'inflazione rallenta al 2,7% tendenziale dal 3% del mese ...

Immobiliare - prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese : Il mercato Immobiliare del Regno Unito segna il passo , segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for ...