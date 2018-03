Regione e Comune fermi Ma chi abbiamo eletto?

Novara - il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti : la Regione Piemonte apre un’inchiesta : Novara, il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti: la regione Piemonte apre un’inchiesta Per l’assessore regionale a Immigrazione e Diritti Civili, potrebbe trattarsi “di discriminazione indiretta” Continua a leggere L'articolo Novara, il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti: la regione Piemonte apre un’inchiesta proviene da NewsGo.

Novara - il Comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti : interviene la Regione : Per il capogruppo del Carroccio era discriminazione contro gli italiani ma l'amministrazione dice che è per regolamento, è polemica con l’assessorato alle pari opportunità della Regione.Continua a leggere

Novara - il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti : la Regione Piemonte apre un'inchiesta : La regione Piemonte ha deciso di aprire un'inchiesta sul caso dell' autorizzazione negata a una cooperativa che aveva chiesto di tenere lezioni di nuoto per richiedenti asilo nella piscina comunale di ...

Novara - il comune leghista nega il corso di nuovo ai migranti : la Regione Piemonte apre un’inchiesta : Novara, il comune leghista nega il corso di nuovo ai migranti: la regione Piemonte apre un’inchiesta Per l’assessore regionale a Immigrazione e Diritti Civili, potrebbe trattarsi “di discriminazione indiretta” Continua a leggere L'articolo Novara, il comune leghista nega il corso di nuovo ai migranti: la regione Piemonte apre un’inchiesta proviene da NewsGo.

Novara - il comune leghista nega il corso di nuoto ai migranti : la Regione Piemonte apre un'inchiesta : La regione Piemonte ha deciso di aprire un'inchiesta sul caso dell' autorizzazione negata a una cooperativa che aveva chiesto di tenere lezioni di nuoto per richiedenti asilo nella piscina comunale di ...

Novara - il comune leghista nega il corso di nuovo ai migranti : la Regione Piemonte apre un'inchiesta : Per l'assessore regionale a Immigrazione e Diritti Civili, potrebbe trattarsi "di discriminazione indiretta"

Fca - Regione Piemonte e Comune chiedono incontro a Marchionne : Torino , askanews, - Una richiesta di incontro all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne verrà avanzata con una lettera ufficiale dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. È quanto ...

Di Biase - moglie di Franceschini - eletta in Regione non si dimette da consigliera in Comune : La Di Biase assicura di essere una donna e una politica che si è sempre occupata di 'tanti temi'. 'Sono il tipo - dice - che se c'è da impegnarsi non si tira indietro: studio, approfondisco...'. L'...

Di Biase - moglie di Franceschini - eletta in Regione ?non si dimette da consigliera in Comune : Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini e consigliera comunale a Roma, ha deciso di mantenere il doppio incarico. Oltre a quello a palazzo Senatorio, infatti, ora può contare su quello della Regione Lazio, dove è stata eletta all'ultima tornata elettorale.La decisione della Di BiaseIn una intervista al Corriere, la moglie di Franceschini (che nella sua Ferrara è stato sconfitto sonoramente dalla Lega) ha spiegato che "mi ...

Michela di Biase - moglie di Dario Franceschini : "Non mi dimetto da consigliera : il ruolo in Regione rafforza il mio impegno in Comune" : "Mi dimetterò da capogruppo, ma non da consigliera: il ruolo in Regione non è una diminutio, semmai rafforza il mio impegno in Comune". Michela Di Biase in un'intervista al Corriere, rivela le sue intenzioni post-voto. La moglie di Dario Franceschi, capogruppo dem in aula Giulio Cesare, lascerà questo incarico, ma non quello di consigliera, poiché, dice, non inficerà col suo nuovo ruolo, quello alla Regione.Un ...

M5S - porte chiuse a de Magistris : no a patti per Regione e Comune : 'È come se il sindaco non avesse capito lo tsunami che si è abbattuto sul mondo politico', il commento più elaborato. E sarcasmo duro, affilando le armi per ben altre battaglie, è riservato a ...

Acqua : emergenza a Palermo - Regione intima razionamento ad Amap e Comune : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Questa volta è la Regione a chiedere ad Amap e Comune di mettere in atto il razionamento dell'Acqua. In una nota inviata ieri, il Dipartimento Acqua e Rifiuti chiede di "operare immediatamente" una riduzione dei prelievi dagli invasi del 50%. Un'operazione che dalla Re

Acqua : Palazzotto (LeU) - turnazione a Palermo? Rimpallo fra Comune e Regione fino a elezioni : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Il palleggio tra il Comune di Palermo e la presidenza della Regione per stabilire chi debba decidere la turnazione dell’Acqua nel capoluogo siciliano è il segnale di una evidente assenza di strategia su come affrontare la crisi idrica. E' la dimostrazione che lo stato

Ilva - governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto : Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto Continua a leggere L'articolo Ilva, governo respinge proposta della Regione Puglia e del Comune di Taranto sembra essere il primo su NewsGo.