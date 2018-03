Reggio Calabria celebra la 58 Giornata Mondiale del Teatro

Ex emeroteca - anche Confindustria Reggio Calabria alla mobilitazione di oggi in città [FOTO] : 'Confindustria vuole essere protagonista, assieme ai cittadini, alla società civile e a tutto il mondo produttivo, di un processo di rinascita sociale che passa dal contrasto a ogni forma di degrado, ...

Ricettazione di diamanti - denunciato uomo a Reggio Calabria : Reggio Calabria - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza nel corso dei loro servizi di repressione di reati che si verificano all'aeroporto legati, in particolare, al transito dei passeggeri. Nel ...

Basket - serie A-2 : Reggio Calabria nei guai. In arrivo il deferimento : Manca solo l'ufficializzazione, ma il Procuratore Federale della Fip, Marco Lucente, esprimerà l'intenzione di procedere al deferimento davanti al giudice sportivo della società Viola Reggio Calabria, ...

Reggio Calabria : l'Ab-bracciata Collettiva per supportare i bambini con autismo : Lo sport non ha mai fatto così bene! La maratona vedrà la partecipazione di varie autorità del territorio ed anche la presenza di Federazioni, associazioni, campioni e di scuole, il ricavato dell'...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : forti piogge - temporali e freddo tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – E’ tornata nella normalità del mese di Marzo la situazione Meteo nello Stretto di Messina da un paio di giorni, dopo un lungo periodo di caldo anomalo e prematuro. Oggi per il terzo giorno consecutivo la temperatura massima si ferma a +16°C, mentre la minima è scesa a +10°C per il secondo giorno consecutivo. Minime di +10°C e massime di +16°C sono esattamente la norma climatica di Marzo a Messina e Reggio Calabria. Un ...

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra, per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

‘ndrangheta - noi ci mettiamo la faccia. Da Reggio Calabria un video per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata : “Per le vittime innocenti della ‘ndrangheta noi ci mettiamo la faccia”. Singolare iniziativa del sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che in un video diffuso sui social, realizzato con gli assessori e i consiglieri della sua maggioranza, ha ricordato il lungo elenco dei nomi delle vittime della criminalità organizzata in Calabria. “Vogliamo ricordarli tutti – ha spiegato il sindaco – ...

Reggio Calabria - crollo del palco della Pausini : il pm chiede sei condanne : Era rimasto schiacciato dal palco sul quale si sarebbe dovuta esibire Laura Pausini, nel Palasport di Reggio Calabria, nel marzo del 2012. Ora, per la morte dell'operaio Matteo Armellini, di 31 anni, ...

BOSS ’NDRANGHETA BRUCIA CASA DEI VICINI RUMENI/ Reggio Calabria - 6 salvi per miracolo : lite per futili motivi : BOSS ‘ndrangheta BRUCIA una CASA con dentro sei RUMENI: non li voleva come VICINI, due erano bambini. Antonio Labate, 68 anni, fermato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Reggio Calabria - arrestato il boss Nino Labate : voleva bruciare vivi sei cittadini rumeni : voleva bruciarli vivi. Con l’accusa di tentato omicidio plurimo e incendio doloso, stamattina all’alba è stato arrestato il boss Nino Labate, uno dei fratelli che guida l’omonima cosca conosciuta nella zona sud di Reggio Calabria con il soprannome dei “Ti Mangio”. L’operazione “Nerone”, condotta dalla squadra mobile, ha fatto luce sull’incendio che il boss in persona ha appiccato il 27 febbraio scorso quando ha tentato di uccidere sei persone di ...

Reggio Calabria : diede fuoco a una casa con bambini romeni - arrestato boss ‘ndrangheta : Individuato l’autore di un incendio appiccato il 27 febbraio all’abitazione di fortuna in cui aveva trovato riparo una donna rumena di 46 anni senza fissa dimora, che ospitava quel giorno altri connazionali con bambini.Continua a leggere