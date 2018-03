huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Redouane Lakdim, terrorista di Trebes, ha lasciato una lettera-testamento: ci sono riferimenti all'Isis - gortombina : RT @HuffPostItalia: Redouane Lakdim, terrorista di Trebes, ha lasciato una lettera-testamento: ci sono riferimenti all'Isis - TedGrishFontain : RT @ClaudioPerconte: È deceduto, questa mattina, Arnaud Beltrame, il tenente colonnello che, durante l'attentato di ieri compiuto da Redoua… - ITALYTERMINATOR : RT @ClaudioPerconte: È deceduto, questa mattina, Arnaud Beltrame, il tenente colonnello che, durante l'attentato di ieri compiuto da Redoua… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Gli inquirenti francesi impegnati nelle indagini sull'attentato di giovedì nel sud della Francia hanno ritrovato nella casa del killer a Carcassonne "unamanoscritta nella quale" Radouane"fa allusione all'organizzazione dello stato islamico": è quanto riferisce la tv Lci.Intanto un minorenne amico diè stato posto in stato di fermo nell'ambito delle indagini sull'attentato. Nato nel 2000, il ragazzo è stato fermato questa notte per associazione. In Francia, il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore contro le normali 24 o 48 ore.