Rada | cosa serve all' Ucraina per aderire alla NATO

“La nuova vita di Dibba”. Mentre gli occhi del paese sono puntanti su Luigi Di Maio - Alessandro Di Battista ha scelto un’altra stRada. Ecco cosa ha deciso di fare - con la compagna e il loro piccolo Andrea : Più di Luigi Di Maio e forse più dello stesso Beppe Grillo, Alessandro Di Battista ha saputo incarnare il sogno a Cinque Stelle. Faccia pulita, lingua tagliante e grillino della prima (candidato già nel lontano 2008 con la lista Amici di Beppe Grillo), è sparito progressivamente dai radar. Mentre il suo collega Luigi Di Maio punta dritto alla presidenza del Consiglio, lui ha lasciato, per ora, la politica. Un addio annunciato lo scorso 20 ...

“Beccato così per stRada”. Renzi - le telecamere riprendono tutto. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo - ecco cosa fa il dimissionario segretario del Pd : “Questo è stalking!”, esordisce con queste parole Matteo Renzi intercettato da Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il dimissionario segretario del Partito democratico ha deciso di ‘abbandonare’ la politica e tornare a un vecchio amore: il tennis. E così, mentre persistono molti punti interrogati sul governo che nascerà, Matteo Renzi si rilassa riprendendo in mano la ...

Chi l'ha visto e il mistero di Marco Boni. Cosa è successo al ragazzo sulla stRada del Tonale? : Chi l'ha visto e il mistero di Marco Boni : Cosa e` successo al ragazzo sulla strada del Tonale? 'Marco è scivolato nel lago mentre faceva una passeggiata? Cosa è successo nei minuti tra l'incrocio ...

“La stRada è ancora lunga…”. Fabrizio Frizzi a 4 mesi dal malore. L’amato conduttore ha appena compiuto 60 anni e le ultime vicende che lo hanno coinvolto sono state drammatiche : “Ecco cosa mi fa andare avanti” : Dal momento del suo malore Fabrizio Frizzi ha iniziato a vedere la vita diversamente. Brillante, di successo e con una bellissima famiglia, la paura è stata tanta, soprattutto per quanto riguarda i suoi affetti che ama moltissimo. Da poco ha compiuto gli anni, una data importante, dal momento che l’amato conduttore ha passato il traguardo dei 60 anni, uno step a cui è arrivato con qualche preoccupazione in più. Come sappiamo lo ...

Laura Boldrini - l'agguato al corteo anti-fascista : umiliata in stRada - cosa le gridano : Doveva essere una passerella trionfale, per Laura Boldrini . E invece la manifestazione anti-razzista di Milano , tra i cori di Bella ciao e pugni chiusi, ha riservato amare sorprese anche per lei, ...