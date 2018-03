Quirinale | Mattarella riceve Fico

Quirinale : Mattarella riceve Casellati : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la nuova presidente del Senato della Repubblica, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ne dà notizia un comunicato del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Casellati sembra essere il primo su Meteo Web.

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

A colazione con Mattarella - Guterres al Quirinale : Sergio Mattarella, presidente della Repubblica , ha incontrato Antonio #Guterres , segretario generale delle Nazioni unite , "intrattendolo a colazione", si legge in una nota pubblicata ieri sul sito ...

Graziano Delrio : "Se Sergio Mattarella ci chiama al Quirinale valuteremo" : "Se Mattarella ci chiedesse di fare il Governo? Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell'ultima Legislatura". A dirlo è Graziano Delrio ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1). "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili", prosegue."Sono ...

Mattarella - no egoismi e appello alla responsabilità/ Martina : “fiducia in Quirinale - ora tocca a M5s e Lega” : Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Una risposta a Matteo Renzi?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Quirinale - il richiamo di Mattarella : : Il capo dello Stato, rivolgendosi ad un gruppo di studenti premiati per essersi distinti in attività di solidarietà, lancia un nuovo richiamo ai partiti per evitare crisi e instabilità

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella 'Alfieri Repubblica'/Adnkronos - 2 - : ... 18 anni da compiere tra qualche giorno, di Sassari, è animatore, in Sardegna, del Plant for the Planet, associazione ambientalista a cui partecipano bambini e ragazzi di ogni parte del mondo. ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos : Roma, 11 mar. (Adnkronos) – C’è Ciro Marmolo, 11 anni, riuscito a resistere insieme al fratello di 7 sotto le macerie di Casamicciola e a guidare i soccoritori verso di loro; Valerio Catoia, 17 anni, atleta paralimpico di Priverno, in provincia di Latina, gettatosi in mare senza esitazione per salvare una bambina di dieci anni che rischiava di annegare. E poi la milanese Arianna Macchi, 13 anni, che con i fratelli Lorenzo e Leonardo, ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tra gli altri atti di coraggio premiati da Mattarella, si segnala la storia di Federica Lecca, fresca diciottenne, di San Gavino Monreale, in Sardegna, capace di reagire ad una situazione drammatica, aiutando anche la sorella a superare una condizione di grande difficoltà e ora pronta ad affrontare le sfide di una neo maggiorenne fuori famiglia. Con lei Aurora Sirigu, 17 anni, di Casaletto Lodigiano, in Lombardia, che non ha ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Sempre nel Lazio, Stefano Martinangeli, 14 anni, di Cerveteri, come volontario nell’area protetta del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, è una guida per i visitatori e si dedica alle attività didattiche, legate alle peculiarità del territorio. Le sue collezioni naturalistiche sono diventate una parte importante del Museo della Natura all’interno dell’area protetta e proprio per il suo appassionato e ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Mattia Falessi, tredicenne residente a Roma, in un video ha raccontato le bellezze di Lauco, borgo natio dei nonni paterni sui monti della Carnia, e in seguito ha deciso di aprire un canale youtube, dedicato al trisavolo, in cui viene ricostruita la storia del paese. Pur vivendo a Roma, è infatti da sempre innamorato di quel luogo e con la sua creatività si impegna per contrastarne l’abbandono, anzitutto da parte dei ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (6) : (Adnkronos) – Passando all’ambito della partecipazione e della solidarietà, William Turcinovic, di Isernia, altro ragazzo del ’99, ha realizzato un sito web per raccogliere le segnalazioni degli studenti e offrire, anche alle istituzioni, un quadro aggiornato delle criticità degli istituti scolastici della Regione. Lorenzo Ripani, 16 anni di Ascoli Piceno, pur essendo vittima del sisma dell’agosto 2016, ha contribuito ad ...

Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (7) : (Adnkronos) – Emanuela Arma, romana, anch’ella nata nel 1999, ha realizzato video di qualità e di grande impatto, su temi rilevanti come il bullismo e la discriminazione, vincendo premi importanti, tra i quali il festival internazionale del cinema sordo. Sara Anna Boccuni, tredicenne di Taranto, si è distinta per coraggio e forza d’animo nell’affrontare difficoltà di contesto e condizioni di disagio, mostrando grandi ...

Maria Elena Boschi e Sergio Mattarella - i discorsi 'cifrati' al Quirinale : doppio attacco a Matteo Salvini : Un involontario patto dell' 8 marzo . Nel giorno della festa della donna, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sottosegretaria Maria Elena Bosch i pronunciano due discorsi di rito che ...