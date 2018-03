Quasi uno stipendio per un kg di zucchero | il Venezuela nella disperazione E Trump forse

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra Quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Nel paese di Matteo Messina Denaro Quasi nessuno paga le tasse : evasi 42 milioni di euro : Castelvetrano zona franca. La città di origine dell'ultimo grande latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ha deciso autonomamente di evadere sistematicamente e in massa qualsiasi tassa comunale nell'ultimo quinquennio.Aziende, commercianti e cittadini hanno causato un'emorragia fiscale senza paragoni, ora individuata dai commissari straordinari spediti a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dal Ministero dell'Interno dopo lo ...