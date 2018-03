“Quanti soldi danno agli attori” Forum | tutto svelato Non solo il compenso | anche i

caffeinamagazine

: Quanto guadagnano i piloti di #F1? Eh, un pochino... ?????? ? - Eurosport_IT : Quanto guadagnano i piloti di #F1? Eh, un pochino... ?????? ? - Studionews24 : 'Al Bano, quanti soldi hai preso?'. Ecco lui come reagis - sb_728 : @RogerHalsted Pensate un po'... Se I soldi per mantenere queste 'nere figure' (facendone arrivare in massa) fossero… -

(Di sabato 24 marzo 2018), la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l’altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili. Si fa un casting pazzesco, perché le persone devono saper rappresentare in modo credibile le ragioni dei contendenti. I nostri protagonisti non recitano, interpretano ragioni e ruoli che hanno già sostenuto nella loro vita reale. Okay. Ma adesso Il Fatto Quotidiano dà voce proprio ai protagonisti delle cause di, che svelano i retroscena eil. Giulio ...