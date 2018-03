: RT @InspirationSNSD: [INFO] Seohyun parteciperà, insieme ad altri artisti Sud Coreani, al 'Inter-Korean concert' a Pyongyang, che si terrà… - FeiBaxo : RT @InspirationSNSD: [INFO] Seohyun parteciperà, insieme ad altri artisti Sud Coreani, al 'Inter-Korean concert' a Pyongyang, che si terrà… - btsandrvlover : RT @InspirationSNSD: [INFO] Seohyun parteciperà, insieme ad altri artisti Sud Coreani, al 'Inter-Korean concert' a Pyongyang, che si terrà… - InspirationSNSD : [INFO] Seohyun parteciperà, insieme ad altri artisti Sud Coreani, al 'Inter-Korean concert' a Pyongyang, che si ter… -

La Corea del Nord ha accettato di tenere una riunione ad alto livello con una delegazione sudcoreana il 29per discutere gli aspetti logistici del vertice in programma a fine aprile tra i leader dei due Paesi. Lo ha reso noto il ministero per l'Unificazione diCho Myoung-gyon. All' incontro di giovedì prossimo, che si svolgerà nel villaggio di Panmunjom, lungo il confine smilitarizzato, parteciperanno tre delegati per parte che dovranno stabilire le modalità dell'incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in.(Di sabato 24 marzo 2018)