Blastingnews

: RT @tempoweb: #Terremoto nel mar Adriatico Trema la #Puglia Paura a Ostuni, Brindisi, Bari e Lecce - occhinimario : RT @tempoweb: #Terremoto nel mar Adriatico Trema la #Puglia Paura a Ostuni, Brindisi, Bari e Lecce - SimoCriminologa : Puglia, trema la terra: forte scossa di terremoto, subito i commenti su Facebook - silvermelluso : RT @PalazzoAntonio: Sono le cozze pelose di Emiliano che si muovono..... Terremoto, scossa in mare trema quasi tutta la Puglia https://t.co… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Era passata da poco la mezzanotte, precisamene alle 00.31.56 ora italiana, quando unadiha svegliato gli abitanti della. Con epicentro nel mar Adriatico il sisma si è diffuso in tutta la regione, particolarmente a Brindisi, Bari e nel Salento. Ecco i dettagli. Svegliati nel sonno dallaSecondo i primi aggiornamenti dell'istituto nazionale di vulcanologia, la profondità dell'epicentro era situata a 27.3 km. Gli abitanti di Carovigno, Ostuni e San Vito dei Normannni sono quelli che hanno sentito maggiormente la. Per ora non si segnalano danni alle persone o alle abitazioni. Lainfatti non è stata devastante, ma sufficiente a propagarsi per tutta lae a far letteralmentere i suoi abitanti. Le ripercussioni delsi sono spinte sino a Brindisi, Bari, Taranto e Matera. Aiuto, c'è il, le telefonate al 115 Come ...