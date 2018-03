: #Terremoto, forte scossa in Puglia nella notte, magnitudo 3,9: paura a Ostuni, Brindisi, Bari e Lecce - albertoallen : #Terremoto, forte scossa in Puglia nella notte, magnitudo 3,9: paura a Ostuni, Brindisi, Bari e Lecce - CoriglianoSere : @workbjtch Una scossa con epicentro a Brindisi 3.9 avvertita in tutta la Puglia! Molto breve ma un sacco forte, molta paura ?? - RadioLondra_ : Puglia, scossa magnitudo 3.9: no danni -

Unadi terremoto di3.9, con epicentro sulla costa adriatica Brindisina, è stata avvertita alle 00.31 in diverse zone della, in particolare a Brindisi, nel Salento e nel Sud Barese. Secondo il Centro nazionale terremoti, la profondità è di 28 chilometri con epicentro localizzato sulla costa, tra Carovigno e Ostuni. Molte sono state le persone che hanno avvertito la, durata pochi secondi. Al momento non si registranoa cose o conseguenze a persone.(Di sabato 24 marzo 2018)