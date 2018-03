Professori capaci e studenti curiosi | la buona scuola è ancora possibile

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Mentre come cronista racconto diche aggrediscono ie di genitori che malmenano presidi, vicepresidi e insegnanti solo perché chi siede in cattedra si è permesso di riprendere giovani inesperti edi là dal formarsi, mi vengono in mente le centinaia di ragazzi che sto incontrando nelle varie parti d’Italia. I loro sguardi attenti, le loro domande curiose, i loro occhi che spaziano da me ai docenti che li hanno condotti ora nell’aula magna, ora nell’auditorium. Osservo il loro modo di porsi, di fronte a un’opportunità – così è stata loro presentato l’incontro con l’autore – e mi immedesimo neiche a questo tempo condiviso li hanno preparati e, prima, si sono preparati. Il Rischio mi sta portando in giro per l’Italia, in scuole difficili, di frontiera, in scuole pericolose e in scuole ricche. ...