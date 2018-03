Probabili formazioni Serie B Moduli | scelte e dubbi | le valutazioni di Cosmi 32^

Serie B Spezia-Ascoli - Probabili formazioni e diretta dalle 18 : LA SPEZIA - Dopo la sosta lo Spezia si è perso. E rischia grosso contro un Ascoli che si presenta al Picco, dove non vince da 46 anni, con un atteggiamento da ultima spiaggia. La squadra di Cosmi deve ...

Probabili formazioni e Pronostici MLS - 4^ Giornata 25-03-2018 : Major League Soccer 2018: scopri tutte le Probabili Formazioni e i Pronostici che chiuderanno la quarta Giornata, in programma Domenica 25 Marzo 2018. Si parte a mezzanotte con N.Y Red Bulls-Minnesota United. Domenica 25 Marzo 2018 scende in campo la MLS. Al comando della Eastern Conference troviamo i New York City a punteggio pieno con 9 punti che, al momento, detengono 2 punti di vantaggio sui Columbus Crew, secondi dopo il pareggio a ...

Pisa Carrarese/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Pisa Carrarese: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri lanciati dal successo di Pistoia, la Carrarese deve riscattarsi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Monza Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Monza Pro Piacenza: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Brianzoli vogliosi di ricatto dopo il ko a Gavorrano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Piacenza Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Piacenza Giana Erminio: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due squadre che sognano i play off(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:52:00 GMT)

Viterbese Livorno/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Viterbese Livorno: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I labronici, tornati in testa, fanno visita alla Viterbese(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Siena Pistoiese/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Siena Pistoiese: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre in cerca di riscatto dopo due sconfitte pesanti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Bari Brescia/ Streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bari Brescia info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie B che si gioca oggi al San Nicola(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:07:00 GMT)

Probabili formazioni Pescara-Empoli - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Pescara-Empoli, 32^ giornata di Serie B, che si disputerà sabato 25-03-2018 alle ore 15:00. Ci aspettiamo una partita molto divertente tra Pescara ed Empoli, visto il bisogno reciproco di fare punti in questa 32^ giornata di Serie B. Il Pescara, nonostante il cambio allenatore, non è ancora riuscito ad ingranare con la giusta marcia e, le tre sconfitte e i tre pareggi totalizzati nelle ultime sei partite ne sono ...

Spezia Ascoli/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Spezia Ascoli: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Picco si apre la 32^ giornata del campionato di Serie B, in campo alle ore 18:00(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Probabili formazioni Palermo-Carpi - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Carpi, 32^ giornata di Serie B, che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 15:00. Big match nella 32^ giornata di Serie B, quello che vedrà di fronte Palermo-Carpi, entrambe alla ricerca di una vittoria per provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. Il Palermo, dopo l’importante vittoria ottenuta ai danni del Frosinone, nella scorsa giornata è riuscito a portare a casa un solo ...

Inghilterra-Italia - le Probabili formazioni : Pellegrini e Bonaventura in rampa di lancio - chance per Verdi e Cutrone? : Diverse novità si prevedono in vista della seconda amichevole dell’Italia in terra britannica, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. A Wembley gli azzurri sfideranno martedì 27 marzo l’Inghilterra, che davanti al pubblico amico ha tutta l’intenzione di ben figurare. Il ct Gigi Di Biagio, tuttavia, intende giocarsi le proprie carte anche in vista della scelta definitiva del coach della Nazionale e spera di ...

Probabili formazioni Parma-Foggia - Serie B - 25-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Foggia, 32^ giornata di Serie B, partita che si disputerà il 25-03-2018 alle ore 12:30. Campionato di Serie B che non si ferma mai, nemmeno ora che in arrivo è la settimana Santa. Il 25-03-2018, alle ore 12:30, si disputerà la partita tra Parma-Foggia. Il Parma, squadra che non sta attraversando un buon momento di forma, per provare a raggiungere il proprio obbiettivo, deve sicuramente cambiare marcia e ...

Prato Lucchese/ Info streaming video e diretta tv : Probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Prato Lucchese: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Salvezza nel mirino per le due squadre in questo derby toscano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:23:00 GMT)