Pro Roma all' esame Villalba Damiani | «Non firmo per il pari»

Che fine ha fatto? Cicinho - da Promessa di Roma e Real Madrid ad alcolizzato : IL NUOVO CAFU: CITTADINO ITALIANO E CAMPIONE DEL MONDO AL SAN PAOLO - Cicinho, oltre alla cittadinanza brasiliana, possiede anche quella italiana: il nonno infatti era abruzzese di Tione degli ...

Roma - Alisson giura fedeltà : "Voglio vincere qui". Per lui Pronto un maxi-ingaggio : Alisson Becker, 25 anni. AFP Dice Alisson alla Tv della Roma: 'Non sono insostituibile'. Magari sarà anche vero, ma per il club giallorosso il neo capitano del Brasile , ha indossato la fascia nell'...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i Problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Procura di Roma apre fascicolo sullo scandalo "Datagate" : «Possibili violazioni della privacy di utenti italiani» : La Procura di Roma apre un fascicolo, al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull'esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo «Datagate» e il possibile...

Lega M5S Prova d' intesa - sgambetto a Romani per la Bernini che rifiuta. Berlusconi furioso : ... senza pagare l'insostenibile prezzo stabilito da Berlusconi: l'incontro ufficiale con lo psico-nano, secondo il nomignolo che Beppe Grillo affibbia nei suoi spettacoli al Cavaliere. Così infatti si ...

Probabili Formazioni Israele-Romania - Amichevole 23-03-2018 : Scopri con noi le Probabili Formazioni di Israele-Romania, la partita andrà in scena alle ore 19.00 di sabato 24 marzo. Le due squadre, si affronteranno per un’Amichevole. Ma le emozioni non mancheranno. Le due nazionali cercano la vittoria, da regalare ai propri tifosi. Tra i convocati della Romania spicca Tosca, giocatore del Benevento. Ma ci sono anche altri giocatori che fanno parte della Serie A, come per esempio Chiriche? del ...

Roma : Atac - nessuna Pronuncia del tribunale : Roma: Atac, nessuna pronuncia dal tribunale su ammissibilità concordato – Roma – L’Atac ha rilasciato un comunicato ufficiale in relazione ad alcune notizie apparse su... L'articolo Roma: Atac, nessuna pronuncia del tribunale proviene da Roma Daily News.

Salvini e Di Maio - bacio tra leader : Provocazione sui muri di Roma Video : bacio tra #Salvini e Di Maio, murales provocatori a Roma sui due vincitori delle elezioni del 4 marzo 2018 alla vigilia del voto a Montecitorio e Palazzo Madama per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle [Video] al momento è solo un'ipotesi, destinata a scontrarsi con una serie di ostacoli forse insormontabili che dividono le strade dei principali gruppi politici premiati dagli italiani alle urne e adesso ...

Auto blu Zanon - Procura Roma : archiviare : 13.44 La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sul giudice costituzionale Nicolò Zanon accusato di peculato d'uso in relazione all'utilizzo dell'Auto blu per uso personale. La decisione dei pm è legata anche all'approvazione di un regolamento della Consulta,che ha valenza di normazione primaria, che definisce "personale ed esclusivo" l'utilizzo dell'Auto per i giudici della Corte Costituzionale. La richiesta di archiviazione ...

Stazione spaziale cinese - Protezione Civile : "Rischio frammenti da Emilia Romagna in giù" : La Tiangong 1 rientra nell'atmosfera in modo incontrollato. La caduta dei frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua

Facebook - Procura Roma apre fascicolo : 13.12 La procura di Roma ha aperto un fascicolo senza indagati, per adesso, in relazione all'esposto del Codacons su un eventuale uso improprio da parte di Facebook di profili di utenti italiani nello scandalo "Datagate" negli Usa. L'esposto del Codacons chiede una verifica su eventuali violazioni degli articoli 167e 169del codice della Privacy.

Facebook - Procura Roma apre indagine : Roma, 23 mar. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un’indagine, al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull’esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo “Datagate” e il possibile coinvolgimento degli utenti italiani iscritti a Facebook. Il fascicolo è affidato al Procuratore aggiunto Angelo Antonio Raganelli, titolare dei reati informatici e relativi alla privacy. Nell’esposto del ...

Zanon - la Procura di Roma chiede l’archiviazione dopo che la Consulta apProva regolamento su autoblu : La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su Nicolò Zanon. Il giudice costituzione è accusato di peculato d’uso per l’utilizzo dell’auto blu. Per due anni (dal novembre 2014 al marzo 2016) e per due settimane al mese, è l’ipotesi dell’accusa, lasciava l’auto di sevizio con autista e relativi buoni benzina a completa disposizione della moglie che ne faceva un uso privato con trasferte alla casa di Forte dei Marmi, a Siena, ...