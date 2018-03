Presidenze delle camere | le dodici ore che cambiarono tutto

Napolitano apre la legislaturaM5s e Pd votano scheda biancaCaos per le Presidenze delle Camere : Giorgio Napolitano ha aperto la prima seduta del Senato della XVIII legislatura. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camara e Senato. Nei primi due scrutini praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca Segui su affaritaliani.it

Come si è incagliata la trattativa sulle Presidenze delle Camere : Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli ...

Matteo Salvini - azzerate le trattative per le Presidenze delle Camere : 'Al tavolo deve esserci anche il Pd' : Saltato il tavolo proposto da Silvio Berlusconi per mettere insieme tutti i leader dei partiti e trovare un accordo sulle nomine dei presidenti delle Camere, la trattativa prosegue a distanza e a ...

Sulle Presidenze delle Camere Salvini e Berlusconi provano a ricucire : Dietro l'angolo c'è già lo scoglio del Def, ma sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle, si dà per molto probabile che il documento che sta approntando il ministero dell'Economia non sarà decisivo. '...

Camera e Senato - Romani (FI) : “Incontro positivi”. Toninelli (M5s) : “Stiamo parlando delle vicePresidenze” : Giornata di incontri frenetici condotti dal Movimento 5 Stelle. Gli accordi sulle presidenze delle due Camere sembrano essere chiusi, perché – rivela Paolo Romani – abbiamo parlato dei profili degli uffici di presidenza (quattro Vicepresidenti, tre Questori ed otto Segretari d’Aula, ndr) in termini quantitativi”. Romani precisa: “I nomi riguardano i leader dei partiti – ma il metodo sarà incentrato sul numero ...

M5s incontra Pd - Lega e Fi per le Presidenze delle Camere : giovedì i nomi dei candidati : Danilo Toninelli e Giulia Grillo, capigruppo del M5s, proseguono gli incontri con i rappresentanti degli altri partiti per intavolare una trattativa sulle presidenze delle Camere da eleggere a partire dal 23 marzo. Per ora discussione sul merito, i nomi potrebbero essere ufficializzati giovedì: intanto il M5s ribadisce il no a presidenti d'aula condannati o indagati.Continua a leggere

Le Presidenze delle Camere fanno gola perché sono un posto fisso : Eccoci infine ai nastri di partenza. Questa settimana s'insedia il Parlamento, dopo di che interverrà la scelta su cui si giocano le sorti della XVIII legislatura: l'incarico di formare un nuovo esecutivo. Il passaggio cruciale, dal quale dipende tutto il resto. O no? No, la vera decisione cade adesso, con l'elezione dei presidenti delle Camere. O meglio, d'un presidente soprattutto: quello del Senato. Sarà lui (lei) a dominare la ...

Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le Presidenze delle Camere. Domani vertice Salvini-Berlusconi : Lo scenario prevede Montecitorio alla Lega per la coalizione di centrodestra mentre il Senato ai pentastellati. Salvini prova a rassicurare gli alleati ma la tensione con Forza Italia resta sempre ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle Presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Trattativa avanti piano per i nomi delle Presidenze delle Camere : Salvini nega contrasti con FI, ma i forzisti sono irritati per un possibile patto Lega- Cinquestelle. 'Se Salvini farà il premier, dice Brunetta, una presidenza tocca a noi. Di Maio conferma che la ...

Presidenze delle Camere - Salvini non molla gli alleati e frena con i 5 stelle : Hanno cominciato a parlarsi ed è già un passo avanti. Se non altro è un modo per ammettere che nessun partito o schieramento, è in grado di eleggersi da solo i presidenti delle Camere. Di Maio, ...

I Cinque Stelle incontrano gli altri partiti : “Presidenze delle Camere non legate al governo” : Giro di consultazioni dei capigruppo M5S, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con le altre forze politiche per sciogliere il rebus sulle presidenze delle Camere. I 5 Stelle hanno visto Giancarlo Giorgetti per la Lega, Pietro Grasso per Leu, Maurizio Martina e Lorenzo Guerini per il Pd, Renato Brunetta per Forza Italia; mentre ha sentito al telefono, ...

Salvini chiama i leader per le Presidenze delle Camere | Di Maio : a noi spetta Montecitorio : Il numero uno della Lega chiama tutti i leader dei partiti per avviare il dialogo sulle presidenze della Camera e del Senato e non chiude a M5s in vista delle consultazioni al Colle. Netto il no all'apertura da parte di Forza Italia