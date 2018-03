Presidenze | centrodestra spaccato Verso l' intesa tra Lega e M5s Di Maio | ' Un segnale

Presidenze - veto M5s su Romani/ Salta accordo con Centrodestra su Senato e Camera : ora cosa succede? : Presidenze Camere, Salta accordo M5s-Centrodestra sul veto di Paolo Romani: riunione capigruppo fallita, tutto di nuovo azzerato. Ora cosa succede? Schede bianche e figure di garanzie(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Presidenze - Romani ‘spacca’ asse M5s-Centrodestra/ Camera e Senato - riunione tutti capigruppo : astensione Pd? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? riunione di tutti i capigrupppo alle ore 20(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

Brunetta : da leader centrodestra nome o rosa nomi per Presidenze : Roma, 20 mar. , askanews, 'Domani si vedono i leader del centrodestra per ragionare di presidenze di Camera e Senato. Penso che individueranno una soluzione o una rosa di soluzioni e daranno incarico ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle Presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Lega-M5s : dialogo per governo e Presidenze Camere. Ma si alza lo scontro nel centrodestra : Salvini: 'Un esecutivo coi 5 Stelle? Niente è impossibile, perché no?' Per Grillo serve un governo per il futuro con chi condivide una visione e non per le poltrone -

Centrodestra : ok a Salvini per le Presidenze. Resta qualche tensione : Prove di unità nel Centrodestra. Sarà il leader della Lega a trattare in primis su presidenze di Camera e Senato, poi con il Pd di Martina e i Cinque Stelle, dopo l'investitura ieri da Berlusconi e ...

Presidenze Camere - M5s : al via i colloqui. Centrodestra : via libera a Salvini per trattative : Il dibattito del dopo voto si concentra sul rebus delle Presidenze. Grillo-Toninelli: figure di garanzia.