Presidenze Camere | mini vertice Berlusconi-Salvini-Meloni

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

Napolitano apre la legislaturaM5s e Pd votano scheda biancaCaos per le Presidenze delle Camere : Giorgio Napolitano ha aperto la prima seduta del Senato della XVIII legislatura. Si va verso una fumata nera nelle prime votazioni per l'elezione dei nuovi presidenti di Camara e Senato. Nei primi due scrutini praticamente tutti i gruppi voteranno scheda bianca Segui su affaritaliani.it

Presidenze Camere - è scontro tra M5s e Forza Italia : il rebus non si scioglie : Si riparte da zero. E' stallo sulle Presidenze delle Camere nel giorno dell'apertura della diciottesima legislatura e delle prime votazioni di Camera e Senato per i successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso. Il...

Camere - da oggi si vota. Il M5S boccia Romani : rebus sulle Presidenze : L’azzeramento è totale. Nel senso che tutto quanto era stato messo in piedi tra Cinquestelle e Lega è crollato a causa di Berlusconi, e ne restano solo macerie fumanti. Col risultato che le votazioni per le presidenze delle Camere inizieranno stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. Lo scenario politicamente più dramma...

Camere - sulle Presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Come si è incagliata la trattativa sulle Presidenze delle Camere : Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli ...

Al via a Montecitorio summit capigruppo su Presidenze Camere : Roma, 22 mar. , askanews, - Al via negli uffici della sala Tatarella di Montecitorio, l'incontro tra i capigruppo sul nodo delle forze politiche. Per i 5stelle ci sono Giulia Grillo e Danilo Toninelli,...

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...