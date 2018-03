Presidenza Senato | Bossi | Se saltavano Lombardia e Veneto | Salvini lo impiccavano

Casellati - una donna a Presidenza Senato : 13.23 Con 240 voti Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, candidata del centrodestra appoggiata anche dal M5S, è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. E' laureata in Giurisprudenza e in Diritto canonico. E' stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre esecutivi targati Berlusconi. Fedelissima del Cavaliere, aderisce a FI fin dalla sua fondazione.Nel 1994 è segretaria di FI al Senato. Dal 2001 al 2002 ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la candidata del centrodestra alla Presidenza del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, è la candidata del centrodestra per la presidenza del Senato, appoggiata anche dal Movimento 5 Stelle. Se dovesse essere eletta, sarebbe la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato.Nata a Rovigo, Casellati è laureata in giurisprudenza e in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense ed è iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova. Per quanto ...

Presidenza del Senato - rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini. Per la Camera c'è Fraccaro : Lo strappo del leader leghista fa implodere la coalizione di centrodestra. Pronto un accordo tra i due movimenti populisti per eleggere i presidenti dei due rami del parlamento. Bernini si fa da parte

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la Presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Presidenza Senato - Berlusconi : 'Nostro candidato resta Romani' : Silvio Berlusconi non cambia linea e conferma la candidatura di Paolo Romani alla Presidenza del Senato. "La candidatura di Forza Italia rimane quella di Paolo Romani - scrive in una nota il leader di ...

Presidenza Senato - Di Maio : 'Disponibili a votare la Bernini' : Il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dà il via libera alla candidatura di Anna Maria Bernini a Palazzo Madama. "Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un ...

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Di Maio dice sì. Berlusconi : «Coalizione rotta» : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»

Presidenza delle Camere - Senato : Salvini vira su Bernini - ira Berlusconi : Senato La cronaca: a palazzo Madama il secondo e ultimo spoglio si è concluso con un nulla di fatto. Le schede bianche, alla fine, sono risultate 256. All'esito del primo scrutinio, invece, erano ...

Senato : Cuperlo - Pd avanzi candidatura per Presidenza : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Sulla questione delle presidenze di Camera e Senato sono contrario ad accordi che potrebbero prefigurare sostegni politici al centrodestra. Bene l’appello del Pd a indicare per i vertici istituzionali personalità autorevoli e di effettiva garanzia. In questa logica l’ipotesi di avanzare una nostra candidatura per la presidenza del Senato si profila come un atto di coerenza”. Lo dichiara ...

Presidenza Senato - M5s non pone veti su Anna Maria Bernini : Da parte del M5s è probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini alla Presidenza del Senato. Lo apprende l'Ansa da diverse fonti parlamentari dei 5 stelle, anche se dai ...

Presidenza Senato - Salvini : «Sì a Bernini». Berlusconi : «Coalizione rotta». A vuoto le prime votazioni : Da parte del M5s è invece probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. «È un problema di metodo, Romani era indagato»