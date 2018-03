Presidenza del Senato | rottura Salvini-Berlusconi dopo il caso Bernini Per la Camera c' è

Salta l'alleanza nel centrodestra. Scontro frontale tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sul nome per la Presidenza del Senato : È Saltato tutto. In tarda sera Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, stremato e furioso. Circondato da tutto lo stato maggiore di Forza Italia pronuncia parole di fuoco verso Salvini: "Il centrodestra è morto. Morto. Si facciano il governo tra loro. Noi saremo all'opposizione". La mossa del leader leghista su Anna Maria Bernini è stata letta come un affronto totale: "È una dichiarazione di guerra, e guerra sia". Col ...

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla Presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Chi è Anna Bernini - la candidata alla Presidenza del Senato : Per Matteo Salvini, Anna Maria Bernini , nella foto , è il nome per uscire dal pantano. Nel 2010 Berlusconi la descriveva come «una vera donna combattente». Classe 1965, nata a Bologna, è in corsa per ...

Che succede ora che è fallita la trattativa sulla Presidenza delle Camere? : Fallito il tentativo di Luigi Di Maio di trovare un'intesa sulle presidenze di Camera e Senato si va all'avvio delle votazioni con uno stallo totale tra le forze politiche. A 'pesare' sul mancato accordo è la condizione posta da Forza Italia di un incontro tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio sulle presidenze e il veto irremovibile posto dal Movimento 5 stelle. Nessun faccia a faccia con ...

Pd - “votereste un condannato alla Presidenza del Senato?”. Tra i dem tanti distinguo e nessuno che lo esclude : Prima che Ettore Rosato prendesse posizione in nome del Pd sul no al forzista Paolo Romani come presidente del Senato, pur rendendogli omaggio come “un capogruppo di opposizione che ha avuto un comportamento sempre serio e rispettoso”, in casa dem nessuno sembrava voler raccogliere il veto del M5s sul nome del senatore di FI, per la sua condanna per peculato. “Noi non siamo come il M5s”, rivendica Rosa Maria Di Giorgi. Altri, come ...

Presidenza delle Camere - incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione anche del Pd : A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a ...

Di Maio dice che serve un summit fra tutti sulla Presidenza delle Camere : Roma, 22 mar. , askanews, 'Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la Presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...