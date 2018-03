Presidenza Camere | Cappellini | ' Ora Di Maio e Salvini proveranno a fare un governo'

Presidenza Camere - Renzi e Orfini : 'inciucio' M5s.Centrodestra : "Io sto alla larga, alla larghissima" dalla partita sui presidenti delle Camere. Lo dice Matteo Renzi arrivando al Senato. "Stanno decidendo i caminetti", aggiunge. Centrodestra va su Casellati? "Chi ...

Presidenza delle Camere - rottura Berlusconi-Salvini sulla Bernini (Forza Italia). E Di Maio apre : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Presidenza delle Camere - Senato : Salvini vira su Bernini - ira Berlusconi : Senato La cronaca: a palazzo Madama il secondo e ultimo spoglio si è concluso con un nulla di fatto. Le schede bianche, alla fine, sono risultate 256. All'esito del primo scrutinio, invece, erano ...

Presidenza delle Camere - scontro tra Berlusconi e Salvini. Il n.1 di Forza Italia : si rompe la coalizione : Il nuovo Parlamento Italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Camere - Morra : “M5s rischia di perdere Presidenza? Non siamo nati per per prendere - ma per ridare dignità alle istituzioni” : “Con certi signori al tavolo non ci sediamo, anche perché reputiamo che le istituzioni debbano essere considerate sacre. rischiamo di perdere la presidenza delle Camere? Non siamo nati per prendere qualcosa o per rischiare di perdere qualcosa, ma per restituire dignità alle istituzioni”. Così il senatore del M5S, Nicola Morra, risponde all’inviato di Omnibus (La7) sul candidato alla presidenza del Senato, Paolo Romani, ...

Che succede ora che è fallita la trattativa sulla Presidenza delle Camere? : Fallito il tentativo di Luigi Di Maio di trovare un'intesa sulle presidenze di Camera e Senato si va all'avvio delle votazioni con uno stallo totale tra le forze politiche. A 'pesare' sul mancato accordo è la condizione posta da Forza Italia di un incontro tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio sulle presidenze e il veto irremovibile posto dal Movimento 5 stelle. Nessun faccia a faccia con ...

Presidenza Camere - salta il tavolo. Di Maio : "No a un Nazareno bis" | : Accordo lontano per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. I cinque stelle si rifiutano di incontrare Berlusconi. Martina: situazione bloccata non per colpa del Pd. Giorgetti eletto a capo dei ...

Presidenza delle Camere - incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione anche del Pd : A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a ...

Di Maio dice che serve un summit fra tutti sulla Presidenza delle Camere : Roma, 22 mar. , askanews, 'Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all'individuazione dei Presidenti delle Camere. Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di ...

C'è l'accordo sulla Presidenza delle Camere. Berlusconi chiede un vertice con i leader : Al Senato andrebbe un esponente di Forza Italia, a Montecitorio un Cinquestelle. La partita resta ancora aperta sui nomi -

Presidenza Camere - Pd : non partecipiamo a incontri con esito scritto : "Il Pd non può partecipare a incontri i cui esiti sono già scritti. Se c'è già un accordo sulle presidenze da parte di qualcuno è bene che chi l'ha fatto se ne assuma tutta la responsabilità". E' ...

Berlusconi - Meloni e Salvini : la nota ufficiale sulla Presidenza delle Camere : I leader del centro-destra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle Presidenze di Camera e Senato, ...

Presidenza Camere - incontro M5s-Pd a Montecitorio : Roma, 20 mar. , askanews, Si è tenuto alla Camera un incontro tra la delegazione del Pd e i capigruppo designati del M5s, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per discutere delle presidenze delle Camere. ...

Camere - Carelli (M5s) si smarca : “Io alla Presidenza di Montecitorio? Vi do una notizia…” : “Non sono io il nome del Movimento 5 stelle per la presidenza della Camera. Non dipende da me”. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 eletto il 4 marzo deputato con i 5 Stelle, nega di essere il nome – pure fatto in questi giorni insieme a quelli di Fraccaro e di Fico – del Movimento per la presidenza della Camera. “Vi do una notizia”, dice al termine della cena di raccolta per l’organizzazione della ...