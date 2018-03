Presidenti delle Camere | è subito strappo Berlusconi-Salvini | la Lega vota Bernini al

Niente intesa sui Presidenti delle Camere : boom di schede bianche. Al Senato la Lega vota Bernini : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...

L'elezione dei Presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Il tintinnio della campanella agitata dal presidente provvisorio della Camera, Roberto Giachetti, del Pd, ha aperto la prima seduta della Camera della XVIII legislatura. Giachetti, ha ricordato aprendo i lavori dell'Aula il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, stigmatizzando il nuovo "scempio" fatto alla lapide che ricorda la strage di via Fani e l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Aula di Montecitorio ha ...

Al via gli scrutini per i Presidenti delle Camere. Cosa sapere : Oggi alle 10,30 l'Aula del Senato si riunirà per la prima volta. L'assemblea di Montecitorio è invece convocata per le 11. Due sedute che daranno il via ufficialmente alla XVIII legislatura. L'Aula di palazzo Madama sarà presieduta da Giorgio Napolitano. A dirigere i lavori dell'emiciclo di Montecitorio sarà invece Roberto Giachetti. Prima dell'avvio delle votazioni per ...

Napolitano e Giachetti Presidenti provvisori delle due Camere : ecco perché Video : Questo venerdì 23 marzo si insediano finalmente la #Camera dei Deputati e il #Senato della Repubblica per la XVIII Legislatura della Repubblica Italiana. In attesa dell'accordo tra i vari partiti l'elezione dei due Presidenti delle assemblee parlamentari [Video], al momento dell'insediamento dei due rami del Parlamento e durante tutte le operazioni di voto, essi hanno altrettanti Presidenti provvisori, i cui nomi scaturiscono dai regolamenti ...

Presidenti delle Camere : centrodestra - a noi il Senato a M5s la Camera : In una nota congiunta diffusa al termine del vertice a palazzo Grazioli, i leader propongono un inconmtro congiunto domani per concordare i nomi -

M5S-Lega - si cerca l'intesa sui Presidenti delle Camere. Di Maio : 'Apprezziamo atteggiamento di Mattarella' : Ancora due giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera, primo atto della legislatura. Si intensificano i contatti tra M5s e Lega su questa partita ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei Presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...