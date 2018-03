Presidenti Camere | vertice in extremis Berlusconi-Salvini-Meloni

Presidenti delle Camere - è subito strappo Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini al Senato : Teleborsa, - Si consuma subito lo strappo tra Lega e Forza Italia che non trovano la quadra sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. Salvini, alla seconda votazione ...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Elezioni Presidenti Camere - fumata nera ai primi scrutini : Nella prima tornata alla Camera 592 schede bianche su 630 deputati, al Senato 312 su 315 senatori. fumata nera anche allla terza votazione. Domani il quarto voto; basterà la maggioranza assoluta dei ...

Napolitano - elezioni Presidenti Camere/ Senato - richiamo al Parlamento : forti critiche al Partito democratico : Giorgio Napolitano presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Camere - Salvini : 'Se tutti fanno passo un indietro ok ai Presidenti sabato' : "Il mio auspicio è che entro sabato vengano eletti i presidenti di Camera e Senato. Se tutti fanno quello che ha fatto la Lega, e cioè un passo indietro, si chiude". Lo ha detto il leader del ...