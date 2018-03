Presentato il progetto CONI-FISE Piazza di Siena 2018

Presentato a Modica il progetto "Tastami" : Un progetto di food design ideato dall'architetto Salvatore Spataro è stato Presentato a Modica. Si tratta di nove cioccolatini raffiguranti oggetti

Presentato il progetto innovativo Home S2 di Antonino De Masi nella Tappa nazionale di Edilio Tour : ... all'economia della sua realizzazione attraverso i processi di ottimizzazione e risparmio dei modelli di funzionamento energetico e dei servizi, oltre che dell'economia di scala attuabile sulla ...

Progetto MADRE : Presentato il catalogo delle buone pratiche di agricoltura urbana e periurbana nel Mediterraneo : Dopo quasi un anno di lavori, MADRE – agricoltura metropolitana per lo sviluppo di un’economia innovativa, sostenibile e responsabile, il Progetto europeo per la promozione dell’agricoltura urbana e periurbana nel bacino del Mediterraneo, pubblica il suo catalogo di buone pratiche. Grazie ad un lavoro sinergico tra i partner e il coinvolgimento degli stakeholder locali, il catalogo mette in evidenza le buone pratiche identificate nelle 6 ...

Russia - Presentato a Putin il progetto della futura tecnopoli di Anapa - : La presentazione si è tenuta nella Sala Andreevsky del Cremlino e al presidente è stato mostrato un plastico della futura tecnopoli. I manager del progetto hanno spiegato che in questo momento si staù ...

WELCOME TO NEBRODI Pronti a partire. Presentato all'assessore al turismo Sandro Pappalardo il progetto : ... bocciando di fatto il 'faidate' visto anche all'ultima Bit milanese, ha parlato di nuovi mercati e dell'interesse che il mondo cinese mostra per l'Isola, di nuovi tratte aeree e delle tante cose che ...

Roma : Zingaretti ha Presentato il Progetto ‘A Casa con Papà’ : Roma: Zingaretti inaugura le case per papà in difficoltà Roma – Questa mattina le nuove ‘Terrazze’ dell’Istituto Sant’Alessio sono state inaugurate dal Presidente della Regione Lazio,... L'articolo Roma: Zingaretti ha presentato il Progetto ‘A Casa con Papà’ su Roma Daily News.

Presentato in Regione progetto Europe connection - drammaturgia Europa in Calabria : ... inizio degli allestimenti; in un'ottica di sistema, gli allestimenti si terranno in teatri calabresi partner del progetto; debutto degli spettacoli; pubblicazione della documentazione e dei testi ...

Marche. Presentato in Regione il progetto "La parola ai detenuti" : nasce il coordinamento regionale dei giornali in carcere : ... dirigente del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche: "Il sogno sarebbe pensare che si parli di carcere non solo quando ci sono fatti eclatanti di cronaca ma ...

Giovani Ambasciatori In Scena : Presentato Gais - progetto di audience development : Allo stesso modo oggi abbiamo Ambasciatori del gusto, del territorio o della scienza, gruppi di persone impegnate a trasmettere valori, fare conoscere peculiarità, avvicinare nuovi pubblici. In ...

Innovazione : Commissione Ue approva progetto Presentato dal Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Veneto – aggiunge – si presenta oggi come una Regione all’avanguardia nel campo dell’Innovazione Aperta e ci conforta vedere che anche quello che abbiamo seminato con i recenti progetti sui Fab Lab e sugli Open Data sia stato percepito a livello nazionale ed europeo c

Innovazione : Commissione Ue approva progetto Presentato dal Veneto : Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Riconoscimento europeo per la Regione del Veneto nel campo dei Big Data e dell’Innovazione Aperta. Lo comunica il vicepresidente e assessore all’attuazione dell’Agenda Digitale, Gianluca Forcolin segnalando che la Commissione Europea ha approvato il progetto Odeon (Ope

Missione Marte - Presentato progetto Sms : La Missione prevede per la fase discendente sul pianeta rosso l'adozione dello scudo di protezione termica che utilizza la tecnologia di IRENE "Italian RE-entry NacellE", unica al mondo nel suo ...

Scicli - Presentato progetto facciata scuola Lipparini : Ieri sera nel salone di Palazzo Spadaro a Scicli è stato presentato il progetto di messa in sicurezza e il nuovo progetto della scuola media Lipparini