: I presidenti di camera, senato e Rep sono figure di garanzia. Seeee. Oggi Napolitano riacciuffa per qualche ora la… - NicolaPorro : I presidenti di camera, senato e Rep sono figure di garanzia. Seeee. Oggi Napolitano riacciuffa per qualche ora la… - guidosfe : RT @chierici1950: @millywo @mgmaglie @AnnaMariaCastel Quindi bisognava insistere su Romani?E vedere la Bonino pres.Senato.Perchè così finiv… - CybFeed : #News #Pres. Senato Casellati da Mattarella -

Ricevuta al Quirinale la neo elettaidente del(FI):è la "nostra figura di riferimento,lo sarà in tutto il mio percorso", ha detto a.tv. "Il quadro politico si è evoluto,è cambiato: serve una svolta economica. Bisogna ritornare protagonisti in Europa, dare speranza ai giovani,a chi si trova in forte disagio sociale. Ce la metto tutta",ha detto."In un momento storico difficile, con tutta la rapentanza inpotremmo dare le risposte che il Paese attende".(Di sabato 24 marzo 2018)