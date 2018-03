Premio speciale a ' Casa d' Altri' di Gianni Amelio sul sisma di Amatrice

Cinema - a Gianni Amelio Premio speciale SNGCI : Roma, 23 mar. , askanews, Ancora un premio dai Giornalisti Cinematografici per Gianni Amelio, doppio Nastro d'Argento per il suo ultimo film La tenerezza come regista e per il miglior film dell'anno. ...

David di Donatello - Steven Spielberg e Diane Keaton all'evento del cinema italiano : Premio speciale per Stefania Sandrelli : Si accendono i riflettori sulla 62° edizione dei David di Donatello . Prima della serata di premiazione, i candidati ai David, come da tradizione, sono saliti al Quirinale per il consueto saluto del ...

DIANE KEATON/ Premio speciale alla Carriera per la protagonista di Appuntamento al parco (David di Donatello) : L'attrice americana DIANE KEATON è insignita del Premio Speciale ai David di Donatello. Per lei è il secondo David in Carriera dopo quello del 1981. News.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:03:00 GMT)

David di Donatello 2018 : il Premio speciale all'icona del cinema Diane Keaton - Best Movie : ... capace di vestire di ironia le nevrosi contemporanee: è un onore consegnare questo premio a una donna che da quasi cinquant'anni emoziona le platee di tutto il mondo.» Fonte: Rainews

David di Donatello 2018 - ci sarà anche Diane Keaton : a lei Premio speciale : Nel corso della cerimonia ci sara' spazio anche per la musica : tre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane eseguiranno dal vivo le canzoni ...

Per Sky Arte Premio speciale 2018 ai Nastri d’argento : La giuria dei Nastri d’Argento Doc ha voluto riconoscere a Sky Arte il premio speciale 2018 “per la qualità, l’originalità e il successo di un’offerta non solo televisiva che sulla cultura, l’Arte, il design, lo spettacolo ha saputo accendere la curiosità di un nuovo pubblico”. Con queste motivazioni viene celebrata la mission di un canale che nella sua programmazione dedicandosi alla cultura è diventato il punto di incontro ...

Velista dell'anno - il Premio speciale a Bertelli : Nella motivazione la giuria ha voluto sottolineare il contributo di eccellenza che Bertelli ha offerto alla promozione della vela Italiana nel mondo: 'con il progetto Luna Rossa, da lui pensato, ...

Francesco Foglia - giovane economista dell'Unical - sarà insignito della menzione speciale per temi economici del Premio per Studi sull'Europa ... : ... la Banca Mondiale e la London School of Economics, coordinato da Raoul Minetti, Ordinario di Economia alla Michigan State University.