Perché Striscia la notizia ‘massacra’ l’Isola dei famosi? Ora c’è la risposta Vanno in

Sonia Bruganelli al vetriolo : “Vi dico io Perché Striscia attacca l’Isola” : Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia...

Canna gate - l'ironia di Striscia la Notizia : "Ecco Perché la Marcuzzi era così furiosa" : Su Leggo.it gli aggiornamenti del Cannagate. Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è andata su tutte le furie accusando Eva Henger di andare in...

Tapiro a Barbara D'Urso - Striscia la Notizia : 'Perché non inviti Chiara Nasti?' : Barbara D'Urso aveva annunciato per la puntata di ieri di Domenica Live che avrebbe sottoposto Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti alla macchina della verità per confrontare le versioni delle due ex ...

Isola Dei Famosi 2018 - Chiara Nasti querela Striscia/ Scintilla difende Elena : "Ecco Perché ha ragione!" : Isola dei Famosi 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:00:00 GMT)

“E quel cellulare? Non era vietato?”. Ahhh! Isola - Striscia non demorde. Due filmati inguaiano (ancora) il reality - ma c’è un retroscena ‘fondamentale’ : “Ecco con chi parlava la naufraga e Perché” : Striscia la notizia ha preso proprio a cuore l’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando è scoppiato il ‘canna-gate’, ogni sera dal tg satirico arrivano rivelazioni scottanti, tra fuori onda, testimonianze e filmati inediti, tanto che la produzione del format di Canale 5 è stata costretta ad affrontare ‘argomenti scomodi’. Come nell’ultima diretta, quando Alessia Marcuzzi ha dato per la prima volta ...

Striscia la Notizia - domani in onda il servizio di Brumotti/ Perché non è stato trasmesso oggi? L'ipotesi : Questa sera, lunedì 26 febbraio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia: video anticipazioni del servizio di Vittorio Brumotti dove lui e la troupe vengono aggrediti a Palermo(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:34:00 GMT)

“Smascherato Daniele Bossari”. Figuraccia! Isola - Striscia colpisce ancora. Il retroscena (con tanto di prove) sull’opinionista : “Ora abbiamo capito Perché è così aggressivo in studio…” : E anche Daniele Bossari finisce nel mirino di Striscia la notizia. Che,questa almeno è l’impressione, ha preso a cuore più degli altri anni l’Isola dei Famosi. Merito (o colpa), certo, del cosiddetto canna-gate, esploso dopo l’accusa choc in diretta di Eva Henger a Francesco Monte, reo, ad avviso della ex diva hard, di aver fumato marijuana nella villa dove i naufraghi hanno trascorso qualche giorno prima ...

Eva Henger a Striscia : “Francesco Monte non chiederà scusa Perché non ha le palle” : “Canna-gate”, nuova puntata a Striscia la notizia. Venerdì 16 febbraio su Canale 5 Valerio Staffelli telefona a Eva Henger per chiederle se vuole fare pace con Francesco Monte, come emerso da un servizio di Mattino Cinque, che fa riferimento a quanto trasmesso da Le Iene. Eva Henger: “Francesco Monte ha fumato la marijuana dentro la […] L'articolo Eva Henger a Striscia: “Francesco Monte non chiederà scusa perché non ...

“Cecilia Perché mi hai fatto le corna?”. Eh no - Ignazio Moser non l’ha affatto presa bene. Dopo che Striscia la Notizia ha beccato Francesco Monte con la sua Chechu - sembrava che l’ex gieffino l’avesse presa con calma - dignità e classe. Ma il nuovo scoop del tg satirico mette tutto in piazza : Sesso, droga e reality, ormai l’affaire Isola dei Famosi sta prendendo pieghe inaspettate. Dopo la questione ancora da appurare sulla marjiuana, è arrivato il nuovo scoop di Striscia la Notizia che tiguarda il triangolo maledetto: Moser – Cecilia – Monte. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro all’ex naufrago che guarda caso si trovava proprio sotto casa di Chechu. In tanti hanno pensato a un ritorno di fiamma e Ignazio Moser si è ...

Striscia la notizia - Ribera : sessanta famiglie da sei anni senza casa Perché a rischio crollo : Striscia la notizia, Ribera: sessanta famiglie da sei anni senza casa perché a rischio crollo Stefania Petyx e il bassotto sono stati in provincia di Agrigento per cercare di sbloccare la situazione Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, Ribera: sessanta famiglie da sei anni senza casa perché a rischio crollo sembra essere il primo su NewsGo.