Per Pd cresce ipotesi candidati bandiera

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi Per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Il suPerindice USA cresce oltre le attese a febbraio : Teleborsa, - cresce a ritmo più moderato ma al di sopra delle attese il superindice USA relativo alle condizioni economiche . Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a ...

Premio Marzotto - apre il bando Per startup che vogliono crescere : (Foto: Thinkstock) Spazio alle idee, alla creatività degli imprenditori, alle piccole e medie imprese che vogliono innovare e alle startup. È questo lo spirito alla base del Premio Gaetano Marzotto, giunto alla sua ottava edizione, che punta a far incontrare le idee di giovani aziende con l’esperienza delle più grandi. Si apre oggi il bando per cercare progetti e per candidarsi c’è tempo fino al 14 maggio. In palio c’è un ...

Consulenti finanziari - educare i clienti Per crescere : ... incrementando anche le loro quote di mercato: nel 2017 il 28% della ricchezza dei risparmiatori affluent risulta affidato al mondo dei Consulenti finanziari , +5 punti percentuali rispetto al 2012, ,...

Lecce- Cresce l'attesa Per la 19dizione della Maratonina "Salento d'Amare" : L'edizione 2018 della "Maratonina Salento d'Amare" sarà caratterizzata dall'importante binomio, sport " solidarietà "Running e Walking to Rosa" a cura della Rete onco-ematologica Salentina. Ad ...

Quella "balla" delle tasse Per far crescere il Paese : ' tasse per la crescita'. In realtà dietro questa etichetta ideata dai soloni che vogliono stangarci che di nome fanno Fmi, Ocse e Ue, ci sarebbe un'altra mazzata sulle famiglie italiane che a stento ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirko Zanni - uno strappo da protagonista Per continuare a crescere : Sesto nella scorsa edizione, Mirko Zanni si presenterà ai Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi, che si svolgeranno settimana prossima a Bucarest in Romania, come uno dei potenziali outsider nella categoria fino a 69 chilogrammi. Non sarà facile puntare alle medaglie dato l’alto livello degli avversari, ma l’azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio nel totale, mentre ...

Softball - le European Pro Series arrivano in Italia ad aprile. Obiettivo far crescere il movimento Per Parigi 2024 : La WSBS, la Federazione Internazionale di Softball (e baseball) ha annunciato il calendario delle European Pro Softball Series, un tour promozionale che si svolgerà in collaborazione con la USSSA (United States Specialty Sports Association), la più grande polisportiva al mondo. A scendere in campo, quindi, saranno anche le USSSA Pride, un team composto da giocatrici americane professioniste che si confronteranno con Italia, Repubblica Ceca ed ...

Cresce il Personale di Menarini assunta la dipendente n° 17 mila : Presente in 136 paesi del mondo, Menarini continua comunque a investire moltissimo in Italia: dei 17 mila dipendenti del gruppo, più di 3.700 lavorano sul territorio italiano. Di questi, quasi 300 sono stati assunti negli ...

Gas - luce e acqua : ecco Perché le tariffe tornano a crescere : Le tariffe tornano a crescere. Secondo la Cgia di Mestre, nel 2017 si è invertita la tendenza al ribasso dei due anni precedenti. Ad eccezione dei servizi telefonici (-0,8 per cento), tutte le altre 9 voci analizzate dall’Ufficio...

Rc auto - le tariffe tornano a crescere : stangato il sud - il costo medio città Per città : Nuovo impennata delle tariffe Rc auto. Lo denuncia il Codacons che diffonde uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati Ivass. Dal rapporto emerge che assicurare un’auto in Italia costa mediamente 420 euro, in...