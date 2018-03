Pd | Renzi su M5s e centrodestra | “Governo tocca a loro” Martina | “Presidenti Camere?

Presidenza Camere - Renzi e Orfini : 'inciucio' M5s.Centrodestra : "Io sto alla larga, alla larghissima" dalla partita sui presidenti delle Camere. Lo dice Matteo Renzi arrivando al Senato. "Stanno decidendo i caminetti", aggiunge. Centrodestra va su Casellati? "Chi ...

Il caos nel centrodestra fa saltare l'accordo Lotti-Gianni Letta. E Renzi teme l'intesa tra M5s e i non Renziani del Pd : "Tocca a loro, punto. Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo", va ripetendo Matteo Renzi in Transatlantico al Senato. La guerra interna al centrodestra colpisce al cuore l'accordo stretto tra Luca Lotti e Gianni Letta sul nome di Paolo Romani alla presidenza del Senato. Con il candidato di Forza Italia silurato dalla Lega crolla anche l'astensione tecnica decisa dal Pd per aiutarlo. E ora? Ora è tutto un gran caos. Ma per Renzi il Pd deve ...

GIORGIO NAPOLITANO APRE LEGISLATURA/ Senato - il discorso che stronca Renzi e il Pd : poi punge M5s e Lega : GIORGIO NAPOLITANO presidente del Senato "per un giorno": "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s

Renzi : “Hanno vinto M5S e Centrodestra - vediamo ora se governeranno meglio di noi” : Alla vigilia della nuova legislatura, Matteo Renzi striglia i vincitori delle elezioni: "Hanno vinto loro, tocca a loro: il Movimento Cinque Stelle è risultato il primo partito. Il Centrodestra è risultata la prima coalizione. Tocca a loro. Noi saremo seri e faremo un'opposizione intelligente. Ma tocca a loro. Tocca a loro fare proposte per le cariche istituzionali, tocca a loro fare il Governo, tocca a loro dare risposte agli italiani. Adesso ...

Sondaggi politici - un partito di Renzi vale più del 10%. Italiani favorevoli a governo M5s-Lega : Gli Italiani preferiscono un governo M5s-Lega, sono favorevoli a un ritorno alle urne a breve e vogliono abolire la legge Fornero: questo è quello che emerge da un Sondaggio realizzato da Emg Acqua nel quale si tenta anche di valutare quanti voti potrebbe raccogliere un partito di Matteo Renzi fuori dal Pd.Continua a leggere

Quando il blog M5S scriveva : "Salvini? Fa più schifo di Renzi e Berlusconi" : E' accaduto appena 5 mesi fa, eppure sembra passato un secolo. Erano le settimane convulse in cui il Parlamento discuteva la nuova legge elettorale, quel Rosatellum inviso ai 5 Stelle che avrebbe ...

Pd - Regia di Renzi sugli incarichi per blindare la linea anti M5S : Maurizio Martina ha incontrato a lungo, ieri al Nazareno, Dario Franceschini e Graziano Delrio. Non per parlare di intese o ipotesi di governo. Queste tentazioni, almeno per il momento, sono state ...

La denuncia del M5S : “Alcolici - party e serate in discoteca con il ‘bonus cultura’ di Renzi” : Due consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna hanno segnalato come, con il "bonus cultura" di Renzi, lo scorso anno sia stato possibile acquistare vacanze e serate in discoteca.Continua a leggere

M5s - LoRenzin preoccupata : “Programma incompatibile col servizio sanitario nazionale universalistico” : “Questa è una fase dove mi sembra doveroso che chi ha preso più voti provi a mettersi d’accordo, ovviamente questa sarà una questione tutta politica sui numeri del Parlamento e poi confideremo sulla saggezza del Presidente della Repubblica. Io ritengo che i 5 stelle, in base al loro programma, sulla sanità siano poco conciliabili con un servizio sanitario nazionale universalistico considerando che il reddito di cittadinanza va ...

Pd - non piace ai Renziani il fronte del dialogo con M5s. Risposta a Veltroni : 'Governo a chi ha vinto' : Marcucci: 'Chi continua a sostenere l'apertura a un governo 5 Stelle, non ha a cuore il futuro del Pd ma la sua estinzione' le parole del fedelissimo dell'ex segretario -

I Renziani prendono le distanze da Veltroni : "Chi vuole aprire a M5S persegue l'estinzione del Pd" : "Chi continua a sostenere a qualsiasi titolo l'esigenza di apertura del Pd al governo M5S, non ha a cuore il futuro del Pd, ma la sua estinzione. Il governo tocca a chi ha vinto, chi ha perso deve fare opposizione seria e responsabile. È quello che faremo". Lo ha scritto su Facebook Andrea Marcucci, fedelissimo di Matteo Renzi, dopo l'intervista di Walter Veltroni al Corriere in cui l'ex sindaco di Roma aveva aperto a un dialogo del Pd ...

"Dimissioni irrevocabili del premier" : il piano di Renzi per fermare M5S -Lega sulle elezioni a ottobre : ... tra Lega e 5 Stelle stesse davvero pensando di attuare un piano di cui si vocifera nei palazzi della politica. Uno scenario estremo, così riassumibile: i due primi attori usciti vincitori alle ...

Renzi è davvero uscito di scena? Mentre M5S e Lega cercano l’intesa lui gioca a tennis : “Sono fuori da tutto” : Riuscirà l’Italia ad avere un Governo? Matteo Renzi è davvero uscito dalla scena politica italiana? Nascerà un’alleanza M5S – Lega? Queste le domande al centro della nuova puntata di Piazzapulita (La7) nella quale sarà trasmessa anche una nuova inchiesta esclusiva sui vaccini. Tra gli ospiti della puntata di giovedì 15 marzo: Ettore Rosato (PD), Lucia Annunziata, Alessandro Sallusti, Carlo Cottarelli, Silvia Truzzi, Antonio Caprarica, il ...