Pd | dem a opposizione | Renzi incassa ‘sua’ linea ma sui caminetti è tensione

(Di sabato 24 marzo 2018) Roma, 24 mar. (AdnKronos) – La nuova condizione del Pd, almeno in questo primissimo avvio di legislatura, diventa plastica in Transatlantico. La folla davanti alla porta dell’emiciclo in cui escono i deputati del centrodestra e 5 Stelle. Larghi spazi vuoti di fronte a quella da cui escono i dem. Il Pd è all’. Almeno in questa fase di elezione delle cariche istituzionali. Nessun accordo. Come voleva Matteo. “Ha vinto lo schema del ‘tocca a loro’, l’unico possibile -rivendica l’ex segretario- perché rispettoso della volontà popolare. Immaginate cosa sarebbe successo se avessimo fatto l’accordo con il centrodestra o con i Cinque stelle…”. Non tutti la pensavano esattamente così tra i dem. Qualcuno lo ha detto anche in chiaro. Nei conciliaboliani il dito è puntato su Dario Franceschini, Andrea Orlando e ...