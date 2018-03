Pavia : maltrattava da anni i familiari - arrestato : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Era diventato un vero e proprio incubo per i suoi familiari, che maltrattava da anni. Ieri è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia, a un 42enne di origine marocchina.L’uomo, che era già ai domiciliari, dovrà scontare una condanna a due anni di reclusione in carcere.L’arresto, avvenuto su ordine della procura di Pavia, è scattato per un cumulo di pene ...