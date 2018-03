Pattinaggio di figura | Mondiali 2018 | Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano

oasport

: #Suzuki è Main National Partner dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di #Figura 2018! #suzukisport #worldfigure - SuzukiIT : #Suzuki è Main National Partner dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di #Figura 2018! #suzukisport #worldfigure - decathlonitalia : A #Milano si ghiaccia! Dal 21 marzo iniziano i mondiali di pattinaggio di figura??#Milano2018 #WorldFigure - ComuneMI : Sono iniziati i Mondiali di pattinaggio di figura #WorldFigure. Alle 17.30 ci sarà la cerimonia di apertura mentre… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo didi, quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Come da pronosticohanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danzando ogni singola nota dell’intricato spartito della “Sonata per pianoforte n.14” di L.V Beethoven ed ottenendo il massimo dei livelli in tutti gli elementi, valutati con una valanga di +3 da parte della giuria. La coppia francese ha quindi ulteriormente migliorato il record nel mondo del segmento con il punteggio di 123.47, oltre che stabilire quello mondiale nel totale con 207.20. A distanza siderale, con 196.64 punti, si sono piazzati gli atleti americani Madison Hubbel-Zachary ...